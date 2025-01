O Dia na Biblioteca: Início

“Cada manhã era um aliciante convite para tornar a vida igualmente simples e, digo até, inocente como a própria Natureza. Tenho sido, como os gregos, sincero adorador da aurora. Levantava-me cedinho e tomava banho no lago; era uma espécie de exercício religioso e uma das melhores coisas que já fiz. Contam que na banheira do rei Tching-thang havia mensagens gravadas com esse objetivo: ‘Renova-te completamente a cada dia; renova-te outra vez, e outra vez, e sempre outra vez’.”

Henry David Thoreau, Walden ou a vida nos bosques

O dia amanheceu cinzento; não chove, mas parece que pode chover a qualquer instante. De minha casa à Biblioteca Municipal de Oeiras são apenas quatro quilómetros, uma hora de caminhada, a minha quilometragem habitual ainda antes de tomar o pequeno-almoço. “Não há luz como a da manhã, nem comer como com fome.” Hábitos. Cada um com os seus. Uma prima minha diz frequentemente, num misto de frustração e orgulho, “o meu dia não começa sem um café”. Frustração e orgulho. É o que lhe leio no rosto quando descreve o seu ritual pós-despertar. E esta necessidade da minha prima revela um pouco sobre todos nós: protocolos que nos trazem conforto e ajudam a enfrentar o dia. “Ainda que o galo não cante, a manhã rompe sempre para todos”, desvendando semelhanças e peculiaridades nas nossas rotinas matinais. Mario Puzo, em O Padrinho, relata-nos o despertar de uma personagem singular.

“Peter Clemenza dormiu mal naquela noite. Pela manhã, levantou-se cedo e preparou o seu próprio mata-bicho, consistindo num copo de grappa, uma fatia grossa de salame de Génova com um pedaço de pão italiano fresco, que ainda lhe era entregue ao domicílio como nos bons tempos. Depois bebeu, por uma grande caneca de porcelana lisa, uma boa dose de café quente misturado com anis. Mas, enquanto andava pela casa no seu velho roupão de banho e chinelos vermelhos de feltro, refletia a respeito do trabalho do dia que tinha pela frente. Na noite anterior, Sonny Corleone tornou muito claro que Paulie Gatto devia ser liquidado imediatamente. Devia ser hoje.”

Quatro quilómetros. Posso perfeitamente ir a pé. Meto-me a caminho. Enquanto avanço, debato vantagens e desvantagens da minha decisão.

— Quero estar na biblioteca antes das 9. A pé não apanho trânsito.

— Pois, mas se chove, estás tramado. Nem guarda-chuva trouxeste…

— Olha para o céu, não está assim tão escuro.

— Uma chuvada pode apanhar-nos quando menos se espera. Continuo a achar que devias ter trazido chapéu, o diabo pode estar a preparar algo e tramar-te quando menos esperas.

— O diabo não faz planos, aliás, se os homens fossem bons, ele nem existiria —, digo, citando José Saramago, em O Homem Duplicado.

O meu outro “eu” fica boquiaberto com resposta, eclipsando-se atrás de um arbusto. “São precisas duas pessoas para falar a verdade, uma para falar e outra para ouvir”, observou o esclarecido David Henry Thoreau.

Sinto um pingo de chuva na careca. “Oh diabo, tu queres ver…” Abrigo-me sob o toldo de uma loja e contemplo o meu reflexo no vidro. “Realmente, não estou muito agasalhado.” Revejo os meus passos e indecisões antes de sair de casa, culpando mentalmente toda a gente que vive comigo pelo chapéu-de-chuva não estar à porta de casa, como habitualmente. “Se lá estivesse, ter-me-ia lembrado de o trazer”, descarrego entre o barulho de motores e buzinas.

“Tanto é o que precisamos de lançar culpas a algo distante quando o que nos faltou foi a coragem de encarar o que estava à nossa frente”, prossegue José Saramago. Uma falta de honestidade matinal para connosco próprios pode influenciar as nossas escolhas e atitudes ao longo das horas seguintes? Mau início, pior fim?

Chego à biblioteca antes das 9h, como pretendia. Não choveu, pelo que me desligo de vez das inseguranças pela decisão do início do dia. Espreito pela porta de vidro, deito a mão à maçaneta e abro.

Foto Biblioteca Municipal de Oeiras João da Silva

— A biblioteca ainda não abriu —, alerta-me uma simpática senhora.

Explico ao que venho e apresso-me a escolher o lugar que me parece mais adequado para observar o ambiente.

“The early bird catches the worm” é um provérbio inglês de origem anterior ao século XVII. A tradução em português é “o pássaro madrugador apanha a minhoca”, mas em Portugal é mais comum ouvirmos: “Deus ajuda a quem madruga”. Confiro-o no livro Provérbios Portugueses, de António Moreira. Qualquer um dos dois provérbios sugere que aqueles que acordam cedo ou agem prontamente têm mais probabilidades de alcançar o sucesso ou de aproveitar oportunidades. Os exemplos estão na natureza e nos ritmos circadianos que ditam as horas de atividade dos animais. Pela manhã, no jardim onde costumo caminhar, gosto de parar para observar os pássaros, a maioria deles melros, a vasculhar a relva. Uma vez por outra, lá vejo um que teve sorte (o trabalho que a sorte dá...), a levar uma minhoca no bico, confirmando a vantagem competitiva dos madrugadores, capazes de explorar os recursos antes dos outros. Aqueles que estão ativos no começo do dia podem encontrar mais comida disponível e enfrentar menos concorrência de outras aves.

Em termos metafóricos, e fica a dica para os gurus do desenvolvimento pessoal, a natureza ensina-nos que esperar demasiado tempo pode levar à perda de oportunidades. “De manhã se começa o dia.”

Há, contudo, que desmistificar mitos. Uma expressão que ecoa no pensamento popular é a ideia de que “a laranja pela manhã é oiro, ao meio-dia prata, à tarde cobre e à noite mata”. Durante anos, por influência de familiares próximos, não comi laranja ao jantar, nem à tarde. Marcas de infância que mostram como os inícios condicionam, para o bem ou para o mal, o resto da jornada.

Foto João da Silva na Biblioteca Municipal de Oeiras Carlos Santos/CMO

Já passa das 11 da manhã. Uma ave tardia ocupa o lugar à minha frente. Vem com cara de poucos amigos. Coloca o computador, o caderno, a máquina calculadora, a garrafa de água e a lancheira sobre a mesa. Senta-se e roda o tronco, dirigindo-se a uma rapariga noutra mesa. Saem juntas da sala. Quando regressam ao poiso, ouço o remate da conversa: “O que se passa é que me sinto cansada, farta, desmotivada. Esta rotina com o objetivo ainda tão longe dá cabo de mim. Por isso é que me atraso, por isso é que cheguei às horas que cheguei. Não vejo a cenoura”, lamenta-se a rapariga, que terá a idade do meu filho mais velho, 19 anos, ocupando o lugar à minha frente, indiferente se ouço ou não o seu lamento. Acho que quer mesmo que o ouça. Sussurro-lhe um lamento de Tertuliano: “O que sucede é que tudo me cansa e aborrece, esta maldita rotina, esta repetição, este marcar passo. Distraia-se homem, distrair-se sempre foi o melhor remédio.”

A rapariga sorri. O ser humano encontra conforto nas palavras e na partilha de experiências, o que tece laços invisíveis, mas significativos, entre nós. Acrescento-lhe que damos como garantido que o dia terá sempre início, meio e fim. É, aliás, essa expectativa que alimenta esta trilogia de crónicas. Mas quem nos garante que assim será? Quem me garante que chegarei ao meio-dia? Não será mais sensato viver cada momento como algo completo em si, oferecendo “toda a alegria e estando desperto em todos os momentos para as mensagens que estão sempre a chegar do silêncio”, como tão sabiamente nos diz Sogyal Rinpoche, em O livro tibetano da vida e da morte. Viver de acordo com o que a passagem do tempo nos traz.

— E se hoje não fizesses mais nada? —, pergunto-lhe.

— Não me quero atrasar, preciso de perceber como se fazem estas contas —, responde-me.

— Não te estarás a atrasar mais assim?

Sorri sem responder, voltando a focar-se no computador. Nos olhos e nos gestos, observo o esforço de quem está a voltar ao início, de quem quer arrancar bem, mesmo que esteja a começar o dia quase ao meio-dia. Essa disposição não dura muito tempo. Noto-lhe um esmorecimento, o olhar cansado e vazio a olhar pela janela. Estendo-lhe o livro Álvaro de Campos - Livro de Versos”, Edição Crítica de Teresa Rita Lopes ao heterónimo de Fernando Pessoa, aberto no início do poema Passagem das Horas, e indico-lhe dois excertos.

“Todas as madrugadas são a madrugada e a vida. / Todas as auroras raiam no mesmo lugar: / Infinito… / Todas as alegrias de ave veem da mesma garganta, / Todos os estremecimentos de folha são da mesma arvore, / E todos os que se levantam cedo para ir trabalhar / Vão da mesma casa para a mesma fábrica pelo mesmo caminho…”

“Sinto na minha cabeça a velocidade do giro da terra, / E todos os países e todas as pessoas giram dentro de mim, / Centrifuga ânsia, raiva de ir por os ares até aos astros / Bate pancadas de encontro ao interior do meu crânio, / põe-me alfinetes vendados por toda a consciência do meu corpo, / Faz-me levantar mil vezes e dirigir-me para Abstracto, / Para inencontrável, ali sem restrições nenhumas, / A Meta invisível todos os pontos onde eu não estou, e ao mesmo tempo.”

Respeitando o horário da trilogia, saio para almoçar ao meio-dia em ponto.

O Mundo na Biblioteca é um projeto de João da Silva que visa destacar a importância da leitura e do acesso ao conhecimento. Esta criação, intitulada O Dia na Biblioteca, reúne as crónicas Início, Meio e Fim, escritas durante a estada do autor na Biblioteca Municipal de Oeiras. Todos os livros mencionados nestas crónicas fazem parte do acervo da biblioteca e estão disponíveis para consulta.

