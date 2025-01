O Coração Ainda Bate. A bondade

A dada altura no filme “Maria”, sobre a última semana de vida de Callas, Onassis diz algo parecido com isto: a beleza nunca me cansa, nunca é em demasia.

Foi isto que fiquei a digerir até hoje, pensando que sim, mesmo aquele homem bruto, que insistia em apoucar o talento da mulher que teve a seu lado, e que gostava de nos lembrar a dimensão da sua fortuna, mesmo esse milionário rude sabia que a beleza nunca nos cansa. Porque sentarmo-nos despojados de tudo (talvez não fosse o caso dele?) em frente a uma árvore, pode ser de uma beleza que nos salva.

Digo isto enquanto faço mais uma viagem, seguindo o rasto da vegetação que emoldura a estrada. As árvores já me poderiam contar, por todos os pensamentos que lhes deixo, enquanto sigo em silêncio arrumando ideias.

Vi o filme sobre Callas sem me comover, apesar da tristeza que a vida dela carrega, pensando sempre que aquela não seria a Callas que tenho no pensamento. Não tenho nenhuma, na verdade. Nós nunca conhecemos verdadeiramente as pessoas, mesmo quando queremos ter delas uma ideia, um conforto qualquer, até quando o que nos mostram é agreste.

David Lynch morreu há dias e recorria muitas vezes a ele para o lembrar, quando, numa entrevista, disse que a nossa cabeça é o lugar mais livre que existe. Sim, na nossa cabeça todos os sonhos do mundo são possíveis e, às vezes, já adormeci feliz só de pensar na possibilidade de erguer um ou outro sonho. Imaginem as pessoas privadas do mais elementar; como podem ter ânimo para acordar todos os dias se não forem alimentadas pelo sonho?

Acho que comecei tarde a sonhar acordada. Vivia embalada pelo trabalho, pelos horários madrugadores e deixava pouco tempo para o sonho. Nunca quis ser nada, nem mais nem menos. Vivi sempre com as medidas exactas da realidade, até descobrir a possibilidade que os sonhos erguem. E, em dias mais tristes, ou noites mais longas, vou ao depósito dos sonhos buscar alimento.

Lynch alargava as medidas da realidade e o pensamento onírico tomava conta do seu cinema. Talvez nem houvesse realidade. A matéria-prima era o sonho. Agora quero voltar furiosamente a Blue Velvet, que foi, durante muitos anos, o meu filme preferido. Sempre vi demasiada beleza em Dorothy Vallens, a cantora do clube nocturno Slow Club, lugar que atraía homens em que os demónios interiores ganhavam claramente a qualquer ideia de bondade. Será isso a maldade? A incapacidade de limitar a vida dos nossos demónios interiores? Sermos engolidos por eles? Isso faria dos homens ‘maus’ apenas fracos. Não os podemos absolver para não banalizar a bondade.

Dorothy Vallens (Isabella Rossellini) é um misto de vulnerabilidade e ao mesmo tempo tenacidade e, confirma-se, nunca me cansei dessa beleza.

Volto a Onassis, sobre quem, confesso, nunca pensei sequer escrever. Um homem que, a julgar pelo que nos é relatado, gostava de lembrar que era a pessoa mais rica da sala, como se isso o pusesse num patamar diferente. É a ela, Callas, que queremos voltar e ouvir. Não a Onassis, apesar de o ter invejado momentaneamente, ciente do poder da beleza e do seu carácter salvífico, redentor, apaziguador, inquietante. A beleza, lá está, talvez possa ser o combustível dos meus sonhos. Seria também o dele?

Os homens do dinheiro e do poder (vivemos no tempo em que as duas coisas se tornaram a mesma) morrem em vida pela boca, mas na hora da morte é o coração que os apanha. Como a todos nós. Esta hora tão democrática que nos chega em tempos diferentes devia fazer-nos pensar de forma diferente. A morte devia humanizar-nos, mas, em vez disso, vozes iradas, medindo forças, erguem-se em vida, pensando talvez que o dinheiro e o poder lhes garantem a invencibilidade? Que estranha essa luz que ofusca os homens e os cega da sensatez e da empatia.

Hoje mesmo o mundo começa a ser um lugar diferente. A Onassis, que morreu antes de Callas, sem que o dinheiro o salvasse, ainda lhe valeu a beleza. Os homens que chegam hoje ao poder nem sequer são tocados por ela. Não podem ser porque não há beleza na génese da ganância.

Sigo a viagem com o olhar encostado às árvores. Não é Twin Peaks, coberta de mistério. Mas o mistério pousa em todos os lugares. E isso move-me.

O coração ainda bate.