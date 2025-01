Veyrat vs. Guia Michelin: chef francês “proíbe” inspectores no seu novo restaurante

O exclusivo Rural by Marc Veyrat, onde se pode fazer uma refeição por cerca de 450 euros, é o primeiro espaço que o chef abre desde a sua última “guerra” com o Guia Michelin. Veyrat

O chef francês Marc Veyrat voltou a marcar a sua posição contra o Guia Michelin, proibindo os inspectores de frequentarem o seu restaurante. No novo restaurante de Veyrat, na estância de esqui francesa de Megève, há um cartaz à porta no qual se lê que os críticos Michelin não são bem-vindos. É que, prestes a completar 75 anos, não está para “fazer exames e ser classificado”, explicou à CNN.

O exclusivo Rural by Marc Veyrat​ é o primeiro espaço que o chef abre desde a sua última “guerra” com o Guia Michelin. Em 2019, Veyrat entrou na justiça para exigir que o reconhecido guia retirasse o seu restaurante La Maison des Bois das suas listagens, depois de ter visto a sua classificação passar de três para duas estrelas.

Na época, um inspector justificou a perda de uma estrela com o facto de o chef ter usado Cheddar no seu soufflé. Mas Veyrat argumentou que utilizou queijos locais, incluindo Reblochon e Beaufort, e que os inspectores podem ter ficado confusos com a cor por causa do açafrão incluído na receita, descrevendo-os como “incompetentes”. O tribunal, porém, não lhe deu razão: acabaria por perder o processo e ser obrigado a pagar as custas judiciais.

A ida para Megève, uma das mais exclusivas estâncias de esqui nos Alpes franceses, por onde não é incomum ver ricos e famosos a deslizar pela neve, ocorreu depois de o chef ter vendido o La Maison des Bois, na estância de Manigod, à sua filha, que rebaptizou o espaço de Le Hameau De Mon Père (em sua homenagem: o sítio do meu pai). Fê-lo, disse à CNN, porque tinha saudades de trabalhar num restaurante, mas recusa-se a entrar na febre das listagens dos melhores.

No entanto, apesar das suas intenções, nada impede que um inspector frequente o espaço sob anonimato nem que o espaço surja em listagens futuras, já que os casos que servem de exemplo tiveram resultados diferentes. Por exemplo, no caso do chef francês Sébastien Bras, que, em 2018, renunciou as três estrelas que detinha há 18 anos, para ter mais tempo para se dedicar à cozinha, longe da “pressão”, o Guia Michelin concordou com a saída — foi, aliás, a primeira vez que o fez sem que um chef se reformasse, trespassasse o restaurante ou mudasse o seu conceito. Já o sul-coreano Eo Yun-gwon, que, em 2019, processou a Michelin por considerar ser “um insulto” ter o seu nome e o nome do seu restaurante “num guia corrupto”, não teve a mesma sorte. Já em Portugal, o chef Henrique Leis, no mesmo ano, anunciou que abdicava da estrela, mas os responsáveis da Michelin declararam que só o Guia pode atribuir ou retirar esta distinção.

Foto O restaurante de Marc Veyrat, numa imagem de divulgação do espaço dr

O Guia Michelin, criado em França em 1900, atribui estrelas aos melhores restaurantes. Começou por ser um mero guia de viagem, criado por um dos fundadores dos pneus Michelin, na esperança de que os poucos condutores que existiam na altura em França (só mais tarde o guia passou a estar presente noutros países) conduzissem mais, e acabassem por comprar mais pneus. Inicialmente, o guia tinha indicações de postos de gasolinas, mecânicos e hotéis; só em 1926 passou a integrar aquilo que o tornaria notável: a alta gastronomia. Portugal tem actualmente um total de 39 espaços estrelados: oito com duas estrelas e 31 com uma; desde a criação do guia, nunca foram atribuídas três estelas a um restaurante luso.

Existe uma relação entre o número de estrelas e a qualidade do espaço: uma estrela significa um “restaurante muito bom na sua categoria” e duas estrelas corresponde a uma “cozinha excelente, que justifica um desvio”. Já um restaurante com três estrelas, o máximo, representa uma “cozinha excepcional, que justifica uma viagem”.