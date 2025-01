Madrid Fusión celebra os “revolucionários” da cozinha espanhola

O Madrid Fusión vai assentar arraiais no Ifema, a organização e recinto de feiras, entre 27 e 29 de Janeiro, para uma edição que celebrará um número redondo. Não do congresso de gastronomia em si — vai cumprir a sua 23ª edição —, mas da história da gastronomia espanhola: foi há 30 anos que esta viveu uma “autêntica transformação”, liderada por chefs como Ferran Adrià e o seu irmão Albert, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Andoni Luis Aduriz, Dani García, Quique Dacosta, Joan Roca, Carme Ruscalleda ou Martín Berasategui. São eles que inspiram o lema da edição deste ano: “Revolucionários”.

“Nestes 30 anos, o reconhecimento da excelência gastronómica multiplicou-se e, de três restaurantes com três estrelas Michelin, em 1994, [Espanha] passou para 16 em 2024”, destaca a organização do Madrid Fusión, que preparou um programa que junta muitos dos protagonistas dessa “revolução”, com os irmãos Adrià à cabeça.

Joan Roca, do El Celler de Can Roca, Pedro Subijana, do restaurante Akelarre, Martín Berasategui e Quique Dacosta, todos eles distinguidos com três estrelas Michelin, também integram a lista, a par com alguns dos seus “herdeiros”, como Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, trio de chefs responsáveis pelo Disfrutar, de Barcelona (detentor de três estrelas e eleito o melhor do mundo em 2024). Mas além destes mestres da revolução na cozinha, há mais rebeldes, particularmente o mais famoso de todos, com estatuto de estrela rock e habituado já a ser considerado o melhor chef do mundo: Dabiz Muñoz, do DiverXo (que participará no congresso incluindo com uma sessão sobre ceviches).

Mas nem só de “revolucionários” espanhóis viverá esta edição do Madrid Fusión. Pelo auditório vão passar vários chefs internacionais “alinhados com esta revolução”, anuncia a organização. Entre eles estão o canadiano Dylan Watson-Brawn, do restaurante Ernst (Berlim, Alemanha), o escocês Mark Donald, do The Glenturret Lalique (Crieff, Escócia) e o mexicano Jorge Vallejo, do restaurante Quintonil (Cidade do México), que ocupa a sétima posição na lista dos melhores do mundo.

Foto Dabiz Muñoz, chef n.º1 da lista mundial Best Chef Awards JAVIER PEÑAS

A cozinha nórdica será representada por Albert Franch, do restaurante finlandês Nolla, que combina a paixão pela cozinha com um compromisso inabalável com a sustentabilidade — contando, também, com a assinatura do português Carlos Henriques. Chiara Pavan e Francesco Brutto, do restaurante Venissa (Veneza, Itália), e o japonês Katuhito Inoue, do Table by Katuhito Inoue (Quioto, Japão) são outros dos chefs comprometidos com a sustentabilidade que irão passar pelo auditório do Madrid Fusión.

Estão assim reunidas as condições para um congresso propício à partilha de conhecimento e de novas tendências, reservando espaço, também, para outros eventos paralelos. Além do programa do auditório principal, o Madrid Fusión contemplará ainda a quarta edição do congresso dedicado aos vinhos e o terceiro dedicado ao mundo da pastelaria.

Do programa constam ainda 17 concursos, para escolher, entre outros, o chef revelação, chef pasteleiro revelação, bartender revelação, chefe de sala revelação e o prémio sustentabilidade revelação.