Beja cria “minibibliotecas” com obras alentejanas em hotéis do concelho

As Mini Bibliotecas Pax Julia já foram estreadas em 12 hotéis. São cestas de livros, as “tradicionais cestas alentejanas de verga”, cada uma com 28 livros relacionados com o concelho e a região.

As primeiras doze minibibliotecas em unidades hoteleiras de Beja já foram distribuídas. A iniciativa insere-se no âmbito do projecto de leitura e turismo literário Mini Biblioteca Pax Julia e visa promover, no caso junto dos visitantes, a cultura local e regional. "Esta é daquelas iniciativas relativamente simples, mas que marcam também do ponto de vista cultural os territórios onde acontecem e, neste caso, marcam o concelho de Beja", comentou o presidente da câmara, Paulo Arsénio.

O turismo literário é uma das apostas recentes da região, com o Turismo do Alentejo (e Ribatejo) a estrear um festival literário em Dezembro e a firmar roteiros baseados em livros e escritores.

Cada uma destas minibibliotecas, na verdade, é uma das "tradicionais cestas alentejanas de verga, de fabrico artesanal", contendo 28 obras relacionadas com a região, algumas delas com edição ou apoio municipal.

As publicações estão relacionadas "com a região, em particular com a cidade e com o concelho de Beja, incluindo livros de autores locais, editados ou apoiados pelo município", disse Arsénio à Lusa.

"São 12 bibliotecas [e] estamos a falar de edições que incluem os roteiros literários de Mário Beirão, Mariana Alcoforado, AlMum´tamid e Manuel Vieira", precisou. Incluem-se também obras de Martinho Marques, Maria Isabel Covas Lima, Joaquim Mósca, Maria do Rosário Carvalhal, Francisco Vaz, Mariana Margarida e Rosa Helena Moita, assim como com dois livros sobre o artista plástico Jorge Vieira.

O projecto pretende que "os turistas ou as pessoas de negócios que estão hospedados em qualquer uma destas unidades possam, sem ter necessidade de ir à biblioteca, ler algumas das páginas ou obras inteiras", tendo contacto com "esta literatura que aborda Beja ou que é "made in Beja", acrescentou o autarca.

Promover a região "através do livro e da leitura", dando a conhecer a sua história e os seus escritores, é um dois objectivos.

A primeira fase começou esta sexta-feira com a entrega das primeiras 12 Mini Bibliotecas. Podem ser encontradas estas cestas de livros em locais como o Hotel Santa Bárbara, Hotel Bejense, Pousada de São Francisco, Hotel Francis, Hotel Melius, Beja Parque Hotel e Holiday Inn. Para além destes hotéis, aderiram também outros alojamentos, informa a autarquia, casos da Maria´s Guesthouse, Guesthouse Stories, Hospedaria Dona Maria, Aljana Guesthouse e a Pousada da Juventude.