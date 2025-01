Ouvir o mundo à sua maneira

Não há como negar: a nossa vida nunca teve tanta banda sonora como nos dias que correm. No ginásio a servir como combustível para o treino, nos transportes para nos isolar do ruído, no supermercado para animar a tarefa, durante o dia de trabalho como foco, hoje em dia ouve-se conteúdo mais do que nunca. Falamos de música, falamos de podcasts, falamos de audiobooks, os nossos ouvidos criaram a sua própria zona de conforto. A pensar nisso, a Huawei lançou os HUAWEI FreeBuds Pro 4 - os primeiros auriculares HUAWEI SOUND. E o que é que isso significa? Significa uma combinação perfeita entre tecnologia de ponta e uma estética de som puro, que combina o design moderno dos auriculares com uma experiência de som precisa e sofisticada.

Mas criar uma experiência de som sem precedentes não foi fácil. A Huawei aplicou um vasto conhecimento técnico e experiência e combinou o sistema de som Ultra-Hearing Dual Drivers com uma experiência auditiva envolvente e estimulante. Além disso, graças à tecnologia de cancelamento activo de ruído, apenas a voz do utilizador é ouvida, mesmo dentro de ambientes altamente ruidosos, como é um autocarro ou um festival de música. Parece impressionante mas a tecnologia é tão poderosa a cancelar o ruído de fundo que pode estar na linha da frente de um concerto no maior festival do país e ainda assim fazer-se ouvir perfeitamente. Atenção: não aconselhamos uma reunião a meio de um concerto, mas acabou de se tornar possível.

Foto

Auriculares inteligentes e com memória

Os HUAWEI FreeBuds Pro 4 vêm com opções de pontas de ouvido de silicone e de espuma viscoelástica, de modo a que possa estar mais confortável e ainda potenciar um melhor cancelamento de ruído - e sim, a Huawei concebeu dois algoritmos diferentes que pode alterar manualmente na aplicação para optimizar o cancelamento de ruído consoante a sua escolha, criando assim uma experiência de áudio completamente personalizável e versátil.

Isto é possível devido à tecnologia de topo de Active Noise Cancellation, integrada com um algoritmo de inteligência artificial em tempo real, que filtra a voz do utilizador em qualquer ambiente ruidoso (até aos 100dB de ruído de fundo, o equivalente a uma discoteca). Para isso, o sistema utiliza três microfones e uma Voice Pick Up Unit de condução óssea que permite detectar de forma mais precisa a voz humana e, dessa forma, isolá-la dos ruídos envolventes. Este novo sistema representa uma redução de ruído de até 30% face à geração anterior da mesma série da marca.

A interacção com os próprios auriculares também é inteligente. É possível atender ou recusar chamadas com um simples acenar de cabeça, os auriculares permitem a ligação simultânea a dois dispositivos (como o portátil e o telemóvel) e têm também uma funcionalidade inteligente de utilização, que pára de reproduzir áudio assim que os mesmos são retirados.

Fotogaleria

Música para os seus ouvidos… e não só

É uma experiência que praticamente não tem fim. Os HUAWEI FreeBuds Pro 4 têm uma autonomia de 7 horas com apenas um carregamento, com um total de 33 horas de reprodução se contarmos com a carga completa da caixa onde vêm inseridos. E estes tempos podem ser potencialmente melhores. Com base na utilização os auriculares ajustam de forma inteligente os limites de carregamento, oferecendo uma vida útil prolongada da bateria e um melhor desempenho geral.

Engane-se quem pensa que os novos auriculares da Huawei servem apenas para ouvir boa música. Com vários modos de reprodução, a marca garantiu a experiência de estar num concerto a ouvir música, de estar numa sala com amigos quando ouvimos um podcast, de estar mesmo dentro da acção quando vemos um filme ou série e de estar no mais privado dos espaços quando fazemos uma reunião ou uma chamada. Os HUAWEI FreeBuds Pro 4 chegaram para contrariar todos os preconceitos daquilo que são as chamadas em movimento: pouco nítidas, com cortes e com pouca definição. Estas são características que não definem este deste equipamento.

Os HUAWEI FreeBuds Pro 4 estão disponíveis para todos os gostos, com opções em preto, branco e verde - todos eles com elegantes pormenores metalizados - e servem para Android e iOS. Únicos à vista, aos ouvidos e carregados de tecnologia de ponta. Um novo mundo nos nossos ouvidos, por apenas 199 euros, disponível desde 15 de Janeiro no nosso país, quer na Huawei Store quer nos retalhistas habituais.