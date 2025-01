Taxa média anual dos créditos à habitação fixou-se em 4,372% no último ano

A taxa de juro média anual implícita nos contratos de crédito à habitação fixou-se, no ano passado, em 4,372% (3,612% em 2023), o valor mais alto da série compilada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta segunda-feira. A subida de 2024 foi atenuada pela redução das taxas Euribor ao longo do último ano, que, no entanto, chega de forma lenta ao conjunto dos contratos.

Em 2011, a taxa média anual situou-se em 2,399%, tendo a partir daí iniciado um período de descida consecutiva que se prolongou até aos 0,842% em 2021, beneficiando de vários anos de taxas Euribor negativas. O valor negativo da taxa reduziu ou, anulou (numa pequena parte dos contratos) os spreads, que é a margem comercial do banco que é somada ao indexante.

Nos três anos seguintes, o ritmo já foi de forte subida, particularmente entre 2022 e 2023, em que passa de 1,084% para 3,612%, e depois para os 4,072%.

Isolando o destino de aquisição de habitação (sem crédito para construções de habitação, remodelação e outros), a taxa de juro média passou de 3,589%, em 2023, para 4,362%.

O capital médio anual em dívida para o total do crédito à habitação passou de 55.944 euros, em 2011, para 66.508 euros em 2024. Neste caso, o montante de crédito para aquisição de habitação é substancialmente superior, atingindo 73.917 euros no ano passado, o mais alto da série do INE.

A prestação média anual vencida para o total daquele tipo de crédito aumentou 42 euros face ao ano anterior, para 404 euros (443 euros no destino de aquisição), depois de ter atingido o mínimo em 2020, nos 237 euros.

Taxa média de 4,09% em Dezembro

Considerando apenas os dados do último mês do ano, que reflectem uma maior queda das taxas Euribor, a taxa de juro implícita na carteira de crédito caiu para 4,091%, menos 9,5 pontos base que o registado em Novembro, e menos 56,6 pontes base desde o máximo verificado em Janeiro de 2024 (4,657%).

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, neste caso entre Setembro e Novembro, a taxa de juro fixou-se em 3,349%, menos 7,4 pontos base face ao valor no mês anterior, e menos 103,1 pontos face ao máximo atingido em Outubro de 2023. Considerando apenas a finalidade de aquisição de habitação, a taxa diminuiu 7,2 pontos base, para 3,333%.

A prestação média do conjunto dos contratos fixou-se em 403 euros, o mesmo valor do mês anterior e mais três euros (0,8%) que em Dezembro de 2023, correspondendo 230 euros (57%) a pagamento de juros e 173 euros (43%) a capital amortizado. E o capital médio em dívida subiu 341 euros face ao mês anterior, para 68.470 euros.

Nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, o valor médio da prestação também foi idêntico ao do mês precedente, fixando-se em 632 euros (descida de 2,9% face ao mesmo mês do ano anterior). E o montante médio em dívida foi 140.135 euros, mais 267 euros que em Novembro.