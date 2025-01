Davos de olhos postos no pacote de medidas de Trump

Quase três mil líderes políticos e empresariais vão marcar presença no Fórum Económico Mundial, mas as atenções estarão viradas para Donald Trump e as medidas que deverá aprovar de imediato.

A pequena localidade suíça de Davos, no meio dos Alpes, está pronta para receber, ao longo desta semana, mais uma edição do evento onde os mais ricos e poderosos do mundo discutem como podem mitigar o impacto das acções dos mais ricos e poderosos do mundo. Este ano, à semelhança do que tem acontecido em edições anteriores, temas como a crise climática, a melhoria das condições laborais ou a utilização ética da inteligência artificial vão ocupar os palcos do Fórum Económico Mundial. Desta vez, contudo, as atenções estarão viradas para o que se passa a quase sete mil quilómetros de distância: perto de três mil líderes políticos e empresariais, investidores e figuras públicas deverão estar de olhos postos na tomada de posse de Donald Trump, que tem já preparado um pacote de medidas a entrar em vigor de imediato, várias das quais com impacto a nível global.

Na 55.ª edição do Fórum Económico Mundial, marcarão presença 2750 representantes do poder mundial; entre eles, 350 governantes e centenas de presidentes executivos das maiores empresas a nível global, incluindo a Microsoft, JPMorgan, Amazon, Meta (casa-mãe do Facebook), Alphabet (casa-mãe da Google) ou Apple. O próprio Donald Trump terá participação no evento, na quinta-feira, ainda que virtual, numa sessão onde os participantes poderão colocar questões.

E será nele, precisamente, que estará o foco. A tomada de posse de Donald Trump, que decorreu no dia em que o Fórum Económico Mundial arrancou, foi, aliás, o tema do painel inaugural do evento, conduzido pelos editores de órgãos de comunicação como a The Economist e a Time. "A segunda presidência de Trump pode ser 200 vezes mais imprevisível do que o seu primeiro mandato", resumiu Sam Jacobs, chefe de redacção da Time.

No centro das atenções deverão estar as políticas proteccionistas que o Presidente do Estados Unidos prometeu implementar, a começar pela aplicação, por parte das autoridades norte-americanas, de taxas alfandegárias situadas entre os 10% e os 20% na maioria ou totalidade dos produtos importados, independentemente dos países exportadores. Em cima da mesa está, também, a aplicação de taxas até 60% a produtos importados da China.

Segundo avança o Wall Street Journal, contudo, a aplicação destas taxas não irá avançar já. Antes disso, o Presidente norte-americano deverá assinar um despacho a dar indicações às autoridades federais para que "analisem" as políticas comerciais com os parceiros a nível mundial e para que "avaliem" a relação comercial com a China, em particular. O despacho deverá, ainda, dar ordens para que as autoridades corrijam défices comerciais com outros países, destacando a China, o Canadá e o México, que deverão ser "escrutinados" de forma minuciosa. Em concreto, deverá ser averiguado se a China está a cumprir o acordo comercial celebrado em 2020, bem como qual o estado do tratado de livre comércio assinado entre Estados Unidos, México e Canadá, em 2018.

A isto, somam-se outras medidas — essas, sim, de implementação imediata — que terão impactos não só humanitários, mas também económicos. Entre elas, a declaração de um estado de emergência energético nos Estados, a assinatura de um despacho para combate à inflação, a suspensão do acolhimento de refugiados por um período mínimo de quatro meses ou o fim do direito de cidadania para quem nasça nos Estados Unidos.

Em segundo plano, decorrerão as discussões dos temas oficiais do evento: novas fontes de crescimento económico, investimento em "capital humano" e criação de "bons empregos", travar a crise climática e o papel da inteligência artificial na indústria serão os assuntos em cima da mesa. Em todos, reina o pessimismo, a avaliar pelos resultados do inquérito anual feito pelo Fórum Económico Mundial sobre os principais riscos globais. Entre os especialistas inquiridos pela organização do evento, a possibilidade de "conflitos armados" é eleita por 23% como o principal risco que o mundo enfrenta este ano. Fenómenos climáticos extremos e confrontos geoeconómicos fecham o pódio.