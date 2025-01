Nunca os três “grandes” tinham mudado de treinador na mesma época

Em seis meses apenas, Benfica, Sporting e FC Porto trocaram de equipa técnica – duas vezes, no caso dos “leões”. No total da Liga portuguesa, são já 16 as mexidas em 2024-25.

O afastamento de Vítor Bruno do cargo de treinador do FC Porto cria uma situação inédita em Portugal, completando o cenário de mexidas nas equipas técnicas dos três "grandes" na mesma temporada, com a época em curso. Depois da mudança no Benfica e da dupla alteração no Sporting, os "dragões" também optaram por fazer inversão de marcha.

Primeiro foi Roger Schmidt quem, ao fim de quatro jornadas, lhe viu ser apontada a porta da saída na Luz. A época anterior já tinha sido de desilusão e o arranque da actual mostrou novos sinais de fragilidade, com uma derrota a abrir (2-0, em Famalicão) e um empate em Moreira de Cónegos (1-1), na quarta ronda. Solavancos suficientes para, em conjunto com a forte contestação dos adeptos, conduzirem à troca de Schmidt por Bruno Lage, a 5 de Setembro.

Depois, foi a novela Ruben Amorim. O projecto inicial era acautelar a saída do técnico no final da época, mas uma proposta irrecusável do Manchester United, semanas antes do Natal, provocou uma pequena convulsão em Alvalade. Saiu Amorim e entrou João Pereira, mas apenas para durar oito jogos (três vitórias, um empate e quatro derrotas). Estreou-se a 22 de Novembro, despediu-se a 22 de Dezembro, para ser rendido por Rui Borges.

Agora, é a vez de o FC Porto fazer a transição. Vítor Bruno, de 42 anos, já tinha sentido sinais de contestação durante o mês de Novembro, altura em que a equipa também vacilou (derrotas consecutivas com Lazio, Benfica e Moreirense), e repetiu a dose neste arranque de 2025, com novo miniciclo de três desaires seguidos. Foi a gota de água que pôs fim a uma caminhada de seis meses enquanto treinador principal.

Nunca os três "grandes" do futebol português tinham trocado, todos eles, de treinador na mesma temporada desportiva. Desde que o campeonato é disputado nos moldes actuais, ou seja, desde 1934-35, houve duas ocasiões (1959 e 1961) em que um dos técnicos de um dos clubes foi rendido perto do fim, mas acontece que o substituto disputou somente a final da Taça de Portugal, que na altura se realizou já em Julho, mês que já corresponde a uma nova época.

Em 2024-25, de resto, foram já 16 as trocas de treinador da Liga portuguesa. O ciclo começou logo antes do arranque da prova, com a saída de Tozé Marreco (actual treinador do Farense) do Gil Vicente e já afectou 12 clubes – para além destes dois e dos três "grandes", houve mudanças no Sp. Braga, no Famalicão, no Vitória SC, no Estrela da Amadora, no AFS, no Arouca e no Rio Ave.