Open da Austrália: Jannik Sinner teve um mau dia e ganhou

Jannik Sinner acordou a sentir-se mal, visitou o departamento médico do Open da Austrália e nem fez o habitual aquecimento para guardar energias, num dia em que as temperaturas em Melbourne chegaram aos 34 graus. Durante o oitavo-de-final do Open da Austrália com Holger Rune, 13.º no ranking, as dificuldades de Sinner foram bem visíveis: numa troca de campo no início do terceiro set, marcado por um emocionante ponto de 37 pancadas, a mão direita tremia descontroladamente e, após mais dois jogos intensos, saiu mesmo do court para receber assistência médica. Mas, após três horas e um quarto, Sinner justificou o estatuto de número um mundial e de campeão vigente.

Rune tinha derrotado o italiano em dois dos quatro duelos anteriores, mas chegou a esta quarta eliminatória já com 10 horas de ténis nas pernas e foi cedendo aos poucos. A 3-4 do terceiro set, duas duplas faltas custaram ao dinamarquês o break e o set. Logo de imediato, foi assistido ao joelho direito

Mas foi a paragem de 20 minutos no início da quarta partida, para consertar a rede, que deu a Sinner o tempo necessário para fugir do calor, falar novamente com o médico, com o treinador, recuperar forças e reentrar na Rod Laver Arena mais determinado, não enfrentando qualquer break-point até concluir com os parciais de 6-3, 3-6, 6-3 e 6-2.

“Cheguei aqui o mais tarde possível e sabia que hoje seria muito, muito difícil, por jogar contra um adversário duro, mas também por jogar um pouco contra mim próprio. Às vezes, quando não me estou a sentir bem no court costumo andar um pouco para a esquerda, mas não, em termos de lesões não tenho nada”, afirmou o quarto jogador nos últimos 30 anos a chegar aos quartos-de-final em 15 torneios consecutivos no circuito principal (excluindo as ATP Finals que se disputam no sistema de grupos), imitando o Big 3: Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer.

De Minaur, na senda de Kyrgios

Sinner não quis detalhar mais sobre a sua saúde, mas sabe-se que só tem 48 horas para se preparar para o confronto com Alex de Minaur, o primeiro australiano entre os oito derradeiros candidatos no Open desde Nick Kyrgios, em 2015. Com uma primeira semana muito consistente, em que só cedeu um set, De Minaur (8.º) chega aos “quartos”, após eliminar o norte-americano de 20 anos, Alex Michelsen (42.º), por 6-0, 7-6 (7/5) e 6-3.

O grande amigo de Michelsen, Learner Tien (121.º), de 19 anos, também já não teve capacidade para ultrapassar Lorenzo Sonego (55.º) – que já tinha eliminado outro teenager promissor, João Fonseca. Tien venceu seis encontros em Melbourne, incluindo três no qualifying e um épico sobre Daniil Medvedev (6.º) e garantiu a subida de 40 lugares no ranking, apesar da derrota, por 6-3, 6-2, 3-6 e 6-1. Sonego (55.º) é o sétimo melhor italiano no ranking e o segundo mais velho dos 10 que integram o top 100 e vai estrear-se nos quartos-de-final em majors.

O seu adversário é o melhor da nova geração do ténis dos EUA, Ben Shelton, de 20 anos, que repete a estreia nesta fase, há dois anos. No confronto de gerações, o norte-americano superou Gael Monfils, de 38 anos, que acabou por ceder fisicamente ao fim de três horas – a somar às nove horas nas rondas anteriores. Foi a primeira vez que Monfils (41.º) disputou três tie-breaks nos três sets iniciais em 193 encontros em majors, mas uma lesão nas costas “avisou-o” que era tempo de parar, quando Shelton (20.º) vencia, por 7-6 (7/3), 6-7 (3/7), 7-6 (7/2) e 1-0.

Keys prolonga ciclo vitorioso

Já a mulher de Monfils continua bem viva no torneio. Elina Svitolina (27.ª) atinge os “quartos” no Open da Austrália pela primeira vez desde 2019 – e terceira em majors desde o regresso da maternidade –, depois de derrotar, por 6-4, 6-1, a russa Veronika Kudermetova (75.ª), a qual não cumprimentou no final como é seu hábito desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A adversária de Svitolina é Madison Keys (14.ª) que manteve a invencibilidade – iniciada em Adelaide – pelo nono encontro consecutivo ao vencer 6-3, 1-6 e 6-3, a cazaque Elena Rybakina (7.ª), autora de 38 erros não forçados, incluindo seis dupla-faltas.

Já Iga Swiatek (2.ª) arrasou a alemã Eva Lys (128.ª) em 59 minutos (6-0, 6-1), colocando fim à memorável aventura da jovem alemã, repescada do qualifying. A polaca, que cedeu somente 11 jogos em quatro encontros, será verdadeiramente testada por Emma Navarro (8.ª). A norte-americana desperdiçou três match-points, a 5-4 do segundo set, antes de ganhar o quarto encontro consecutivo em três sets, diante de Daria Kasatkina (10.ª), por 6-4, 5-7 e 7-5.