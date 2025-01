É oficial: Vítor Bruno deixou de ser treinador do FC Porto

Direcção dos “dragões” informou, de madrugada, que iniciou as negociações com o técnico com vista à rescisão do contrato.

Vítor Bruno não resistiu à terceira derrota consecutiva e a corda partiu-se. Desde a madrugada desta segunda-feira que deixou de ser treinador do FC Porto, depois de terem sido iniciadas negociações para a rescisão de contrato. O desaire com o Gil Vicente (3-1) foi a gota de água e o reinado do sucessor (ex-adjunto) de Sérgio Conceição durou pouco mais de seis meses.

"A FC Porto - Futebol, SAD informa que iniciou negociações com o treinador Vítor Bruno para a cessação, com efeitos imediatos, do contrato de trabalho desportivo que vigorava desde o início da presente época", anunciaram os "dragões", através de um comunicado publicado no site oficial, horas depois da derrota em Barcelos e perante um ambiente de contestação às portas do estádio.

A contestação subiu de tom depois de mais um miniciclo negativo dos "dragões" e percebeu-se a delicadeza do momento quando foi marcado um encontro de urgência, no Dragão, com o plantel e a equipa técnica para avaliar os próximos passos. Nessa altura, e de acordo com as declarações de Vítor Bruno na sala de imprensa em Barcelos, o treinador sentia que tinha condições para continuar e mostrava vontade de dar a volta ao texto.

Acontece que o percurso do FC Porto, especialmente fora de casa, não lhe deu margem de manobra. Nos 14 jogos disputados nesta época na condição de visitantes, os "dragões" ganharam apenas cinco, aos quais juntam dois empates e sete derrotas. Números demasiado castigadores para um candidato a ganhar troféus, que ganham mais relevo no contexto actual, porque a equipa desperdiçou a possibilidade de dar passos seguros rumo à liderança da Liga.

Novembro e Janeiro, meses horribilis

No campeonato, é como se o FC Porto tivesse voltado à estaca zero, a olhar para cima para encarar os dois rivais (tem 40 pontos, menos um do que o Benfica e menos quatro que o Sporting). Tem sido assim ao longo da maior parte da temporada, mas a oportunidade de ascender ao comando (na altura do embate com o Nacional, na Madeira, que também terminou em derrota) e a forma como foi desbaratada acentuaram o mal-estar.

A contestação dos adeptos agravou-se ainda com o jogo diante do Gil Vicente a decorrer. Lenços brancos, assobios e palavras muito pouco simpáticas foram dirigidas a Vítor Bruno, que já noutros momentos desta caminhada tinha enfrentado a insatisfação dos sócios. Algo que sempre classificou como um sinal da exigência do clube e como um direito de quem o apoia incondicionalmente.

Desta vez, porém, não mereceu o respaldo da direcção - que até agora tinha manifestado confiança nas suas capacidades. O elenco liderado por André Villas-Boas reuniu-se depois do encontro disputado no Minho e a separação acabou por ser inevitável. Vítor Bruno deixa o FC Porto com 29 jogos disputados, contabilizando 18 vitórias, três empates e oito derrotas. O primeiro triunfo oficial da época valeu-lhe um troféu, a Supertaça, mas desde então não mais a equipa conseguiu bater o pé a um rival directo ou a um adversário do mesmo calibre.

Comunicado



Em causa a cessação do contrato de Vítor Bruno



??https://t.co/9ayVYI1Jrl pic.twitter.com/R5GW30iLvB — FC Porto (@FCPorto) January 20, 2025

Entre as mini-séries negativas contam-se, em Novembro, quatro jogos consecutivos sem qualquer triunfo - derrotas com Lazio (1-2, para a Liga Europa), Benfica (1-4, para a Liga) e Moreirense (1-2, para a Taça de Portugal), a que se junta um empate com o Anderlecht (2-2, para a Liga Europa). E quando parecia que as cinco vitórias em Dezembro reporiam a equipa nos eixos, o arranque de 2025 foi desastroso. Primeiro o Sporting (0-1, nas meias-finais da Taça da Liga), depois o Nacional (0-2), agora o Gil Vicente (1-3).

Relação mais tensa com jogadores

O ambiente interno e a relação com alguns jogadores também começaram a deteriorar-se, sendo que o caso de Pepê acabou por gerar uma situação pouco usual. Insatisfeito com o rendimento do brasileiro, Vítor Bruno já tinha dado a entender que o deixara de fora da convocatória para o jogo com o Gil Vicente porque estava desagradado com o compromisso em campo.

Nada de novo no FC Porto dos últimos anos, já que Sérgio Conceição usou muitas vezes esse expediente para espicaçar alguns atletas, não se coibindo de castigar outros tantos, colocando-os a treinar à parte do grupo. Desta vez, porém, as declarações do treinador fizeram ricochete. No final da partida, em Barcelos, Vítor Bruno reiterou que Pepê não tinha sido chamado por culpa própria: "Não esteve aqui porque se auto-excluiu, isto é para quem quer". E a resposta não tardou.

Através das redes sociais, o criativo brasileiro desabafou, com uma publicação que apagaria mais tarde, mas que mostra o desgaste acumulado na relação entre as partes. "Diz o cara que me exclui do treino por fazer gol na mini baliza com força, que me mandou treinar a semana toda sozinho à volta do campo... Sempre fui honesto e sabia que não vinha passando por um momento bom, e que precisava de melhorar, mas nunca deixei de ser profissional e desrespeitar alguém ou o clube, como alguns dizem. E é sujo da parte de alguns falar que eu não estava a ver o jogo, sendo que assisti do começo ao fim com a minha família e meus amigos".

A demissão de Vítor Bruno será, em tese, também uma nova oportunidade para Pepê, mas a dura realidade é que o calendário competitivo continua apinhado. O FC Porto joga já na quinta-feira para a Liga Europa, ao receber o Olympiacos, sendo que também na frente europeia continua altamente pressionado por uma prestação pouco convincente. Se a solução será externa ou encontrada dentro de casa, é algo que em breve saberemos.