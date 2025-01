Lesão leva à dispensa de Cavalcanti do Mundial de andebol

Lombalgia impediu o lateral de actuar na fase de grupos, determinando o afastamento do jogador antes do “main round”.

O internacional português Alexandre Cavalcanti, que falhou a primeira fase do Mundial de andebol, em Oslo, na Noruega, devido a uma lombalgia, foi dispensado e já se encontra de regresso à Alemanha.

De acordo com a informação divulgada pele selecção, o lateral foi excluído "devido a uma lombalgia refractária aos tratamentos", que o impossibilita de continuar em competição.

Alexandre Cavalcanti, de 28 anos, integrou a comitiva de forma condicionada, após queixas apresentadas no último treino em Rio Maior, o que levou o seleccionador Paulo Pereira a chamar o lateral Miguel Oliveira, de 21 anos, do FC Porto.

Além da contrariedade da ausência de Alexandre Cavalcanti, um dos blocos defensivos da selecção, Paulo Pereira também ficou sem poder contar, já em Oslo, com o central Miguel Martins, de 27 anos, devido a suspeitas de doping.

Esta situação levou o seleccionador nacional a fazer nova alteração aos convocados, com a chamada do central André Sousa, de 22 anos, do ABC, que se juntou à comitiva no domingo.

Vice-campeão europeu de sub-20 (2022), o central André Sousa esteve no arranque da fase de apuramento para o Campeonato do Europa de 2026, devido a lesão do capitão Rui Silva, e poderá fazer a sua estreia no "main round" do Mundial.

Portugal terminou invicto o Grupo E, com vitórias frente à anfitriã Noruega (31-28), Brasil (30-26) e EUA (30-21), e avança para a fase principal com quatro pontos, na qual irá defrontar as selecções da Suécia e Espanha. Japão ou Chile será o outro adversário.