José Tavares assume controlo interino do FC Porto após saída de Vítor Bruno

José Ferreirinha Tavares é o escolhido pela estrutura "azul e branca" para assumir a responsabilidade de assumir as rédeas da equipa nos próximos dias, após a saída de Vítor Bruno do comando técnico. A informação foi avançada pela imprensa desportiva e confirmada pelo PÚBLICO, devendo ser anunciada oficialmente ainda esta manhã aos sócios portistas.

O coordenador da formação tem 44 anos e é um nome de peso no organograma do futebol dos "dragões". Está ligado ao FC Porto há 15 anos, com um curto interregno entre 2022 e 2024 após passagem pelos Estados Unidos.

José Tavares ocupou praticamente todos os postos de treinador nos diversos escalões dos "azuis e brancos", chegando mesmo a treinar a equipa B na temporada 2016-17.

Será já o técnico português a dar o treino desta segunda-feira, 20 de Janeiro, no Olival, a partir das 18h. É ainda provável que seja ele a comandar a formação portista frente aos gregos do Olympiacos, na próxima quinta-feira, em partida a contar para a Liga Europa.

Vítor Bruno não resistiu à forte contestação dos adeptos portistas, depois de uma derrota por 3-1 frente ao Gil Vicente. A derrota dos portistas deste domingo foi já a segunda série com três desaires consecutivos na presente temporada, com os apelos de demissão a multiplicarem-se nas bancadas e na recepção do autocarro na equipa.

O agora ex-treinador dos portistas repetiu em conferência de imprensa que sentia ter condições para se manter no cargo, mas a direcção liderada por André Villas-Boas decidiu um ponto final no percurso do antigo adjunto de Sérgio Conceição no Dragão.