Chile também está no caminho de Portugal no Mundial de andebol

Portugal ficou nesta segunda-feira a conhecer o adversário que faltava na ronda principal (main round) do Campeonato do Mundo de andebol masculino. À Suécia e à Espanha junta-se também o Chile, depois de ter vencido o Japão (31-26), sendo a a selecção portuguesa a única que inicia o Grupo III com o máximo de quatro pontos, após ter terminado invicta a fase preliminar.

No fecho da primeira ronda, no Grupo F, na capital norueguesa, Suécia e Espanha empataram (29-29), na reedição do jogo da medalha de bronze do Mundial2023, que os nórdicos venceram por 39-36, e transitam para a próxima fase com três pontos cada.

A Suécia, que defronta Portugal na quarta-feira, na Unity Arena, em Oslo, esteve a vencer ao intervalo, por 16-11, mas não resistiu à reacção dos espanhóis, que na segunda parte anularam a diferença e empataram nos derradeiros segundos, por Alex Dujshebaev.

Suécia e Espanha terminaram nas duas primeiras posições, com cinco pontos (transitando com três), enquanto o Chile alcançou, no derradeiro jogo, a última vaga do Grupo F e atinge pela primeira vez a ronda principal, depois de vencer o Japão, por 31-26.

O Grupo III começa com Portugal a liderar por quatro pontos, seguido da Suécia e da Espanha, com três, Brasil, com dois, e Chile e Noruega, com zero. Os jogos decorrem quarta-feira, sábado e domingo, e os dois primeiros qualificam-se para os quartos-de-final.

Portugal inicia o "main round" na quarta-feira com a Suécia, pelas 17h00 em Lisboa, defrontando na sexta-feira a Espanha, às 14h30, e encerrando o Grupo III no domingo, frente ao Chile, pelas 14h30.