Benfica oficializa contratação do médio Manu Silva

Jogador de 23 anos destacou-se ao serviço do Vitória SC e vai representar os “encarnados” até 2030. Deverá custar 12 milhões de euros às “águias”.

O médio Manu Silva é o primeiro reforço assegurado pelo Benfica no mercado de Inverno de 2024-25, tendo o jogador de 23 anos, ex-Vitória SC, assinado um contrato de cinco épocas e meia, válido até 2030, anunciou esta segunda-feira o clube da I Liga no site oficial.

Manu Silva passou pela formação do União de Lamas e do Feirense, estreando-se pela equipa principal de Santa Maria da Feira em 2021, na II Liga. Após cimentar a posição no Feirense, foi contratado pelo Vitória SC e rumou a Guimarães em 2023, para actuar na equipa B.

Seria nesse mesmo ano que viria a realizar o primeiro encontro pelo conjunto principal do Vitória SC na I Liga, mas como central, posição em que jogou na formação, antes de se assumir no meio-campo vimaranense, fechando a temporada 2023-24 com 29 jogos (24 como titular) e dois golos.

Na presente época, leva 28 partidas (14 de início) e quatro golos, divididos por campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Conferência, sendo que na prova europeia foi titular em cinco dos seis jogos da fase de liga, em que os minhotos ficaram na segunda posição e garantiram passagem directa aos oitavos-de-final.

Os valores da transferência para Luz não foram divulgados, mas tudo aponta para uma verba a rondar os 12 milhões de euros, mais dois em bónus aplicados em função do rendimento desportivo e 20% de uma possível mais-valia em futura transferência​.