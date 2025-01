Whiskey on the Rocks: quando o mundo esteve à beira da Terceira Guerra Mundial

Em 1981, chegou aos cinemas internacionais o estranho Roar, um filme escrito e realizado pelo agente e produtor Noel Marshall, à altura casado com a sua cliente Tippi Hedren. Os dois viviam com felinos selvagens em casa e ele queria mostrar essa vida familiar. A rodagem foi um desastre que os levou ao divórcio e a danos físicos causados à equipa e elenco, incluindo o director de fotografia Jan de Bont, que foi escalpelado por um leão, ou Melanie Griffith, filha de Hedren, que ainda hoje se recusa a falar do filme. Anos mais tarde, passou nas salas americanas como uma comédia involuntária, da qual as pessoas se podiam rir porque sabiam que ninguém tinha morrido a fazer o filme, por muito perigo que tivessem passado.

Whiskey on the Rocks é uma nova minissérie sueca sobre um episódio da Guerra Fria em que, no ano de 1981, um submarino soviético encalhou acidentalmente em rochas na neutra Suécia, o que levou a um impasse de 11 dias que podia, achava-se na altura, ter dado origem à Terceira Guerra Mundial. Criada por Henrik Jansson-Schweizer a partir de um conto de Jonas Jonasson, a série estreia-se no Disney+ esta quarta-feira.

É feita com um tom cómico, a dar autorização aos espectadores para se rirem disto tudo: sabemos que acabou por não acontecer nada de grave internacionalmente e o mundo não acabou. Podemos olhar para as personalidades dos grandes homens poderosos da altura, com o primeiro-ministro sueco Thorbjörn Fälldin, o americano Ronald Reagan, um caubói sempre a contar anedotas de russos e Leonid Brejnev, o líder russo.

Em Outubro, Jansson-Schweizer e Björn Stein, o realizador dos seis episódios, falaram com o PÚBLICO via Zoom. A série, diz Björn, “é uma maneira de olhar para homens com poder e o quão maus eles são com poder, independente do país donde vêm, são todos bastante maus, o que é divertido de se ver”. O realizador estima que 80% da série seja baseada em factos verídicos, havendo alguma invenção da parte da equipa criativa. Fala de mostrar a John Strandh, o director de fotografia, um documentário sobre o episódio e da reacção deste: “Oh meu deus, isto aconteceu mesmo. Achava que era tudo a gozar”, afirma.

Escolheram a sátira. O argumentista explica: “É como a crise dos mísseis de Cuba [de 1962] do norte. Na nossa arena temos Brejnev, na USSR, muito velho, talvez com problemas de álcool e a sofrer de demência, no outro lado Reagan, a odiar os comunistas, no meio disso temos o submarino e o primeiro-ministro sueco, um ex-criador de ovelhas que não falava uma palavra de inglês”. São ingredientes “hilariantes”. “Não dá para fazer um thriller com essa premissa”, mantém. Tentaram e “não colava”, então decidiram-se pela “sátira”, com cenas em que, através de mulheres intérpretes menos tempestuosas do que eles, Brejnev e Reagan ameaçam e insultam-se mutuamente ao telefone, mas nunca chegam a perceber realmente o que um e outro disseram. Ainda assim, Stein partilha que abordou, visualmente, a série como “um thriller de espiões”.

Em termos de elementos novos, adicionaram uma conclusão diferente para um dos fios narrativos em que, ao contrário do que aconteceu na realidade, “poderá ter morrido alguém”, explica Jansson-Schweizer. Há um general que fica contente por tudo o que está a acontecer. Na vida real, havia um general bastante comedido, então mudaram-lhe o nome e transformou-se numa amálgama, avança Stein, dos homens com quem se cruzaram quando fizeram o serviço militar obrigatório, baseando-o também num funcionário do governo que, aquando da crise, ficou entusiasmado por estar a ver algum tipo de combate e exclamou “finalmente!”. Ainda tentaram pôr Ingmar Bergman algures na história, mas desistiram, porque seria esticar demasiado a corda. “Há pessoas que ainda estão vivas e outras que já morreram e é preciso ter algum respeito, mas uma figura pública também tem de tolerar que gozem com ela”.

Rolf Lassgård, respeitado actor que fez filmes como Um Homem Chamado Ove, de Hannes Holm, faz do primeiro-ministro sueco. Explica, também via Zoom, que tentou dar à sua personagem, no meio de muito exagero entre os actores que fazem destes líderes, um carácter menos de uma imitação cómica e mais de “calor”. “Ele é um bocado o anti-herói da série, queria que ele fosse mais terra-a-terra, é assim que abordo a comédia e o humor, com seriedade”, resume.