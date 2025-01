Terça na TV: O Fundador, o Presidente e as calças de ganga

CINEMA

O Fundador

Hollywood, 14h05

Filme biográfico sobre a origem da McDonald’s, com argumento de Robert Siegel, realização de John Lee Hancock e actuações de Patrick Wilson, Laura Dern, Linda Cardellini e Michael Keaton. Nos EUA dos anos 1950, Raymond Alexander Kroc é um caixeiro-viajante que vende batedeiras. Um dia, recebe uma grande encomenda dos irmãos Richard e Maurice McDonald, que abriram uma hamburgueria inovadora. Kroc acaba por comprar o negócio e transformar um pequeno comércio familiar num império de fast food.

Capitão Phillips

AMC, 19h58

Abril de 2009. No Índico, um porta-contentores americano é atacado por piratas. O experiente capitão Richard Phillips (Tom Hanks) aceita ser feito refém, em troca da liberdade da tripulação, e passa cinco dias num bote com Muse (Barkhad Abdi), o jovem chefe somali. Com realização de Paul Greengrass e argumento de Billy Ray, Capitão Phillips é um thriller claustrofóbico que adapta o livro escrito pelo próprio capitão, em parceria com o jornalista Stephan Talty.

Hotel Império

RTP1, 23h58

Maria, de origem portuguesa, viveu toda a vida no Hotel Império, um lugar outrora famoso, situado numa zona nobre de Macau. Apesar das dificuldades em manter o espaço, tenta não ceder às constantes pressões dos especuladores imobiliários. Estreado no Festival de Cinema de Pingyao (China), um drama de Ivo M. Ferreira co-escrito com Edgar Medina. Com Margarida Vila-Nova, Rhydian Vaughan, Kwok-Leung Gan, Cândido Ferreira e Tiago Aldeia.

SÉRIES

Soviet Jeans

Filmin, streaming

Estreia. Rock, calças de ganga e um hospital psiquiátrico entretecem-se nesta comédia negra vinda da Letónia e premiada no Canneseries. Cosida por relatos reais, é a história de uma marca de jeans nascida de um negócio de falsificação idealizado por um roqueiro, internado por causa das opiniões políticas, que ousa saciar alguma sede de consumismo e modernidade em pleno domínio soviético, na Riga de finais dos anos 1970.

Exit - Fina Finança

RTP2, 23h49

Começa a terceira temporada da série norueguesa passada no ambiente exclusivo da elite rica de Oslo. Ao longo dos episódios, são revelados os impulsos, o hedonismo, as emoções e o lado sombrio de um mundo superficialmente perfeito, com as suas casas de luxo, festas, férias e drogas. Se a primeira temporada era dedicada aos excessos e a segunda se focava na corrupção, esta vai aos limites da extravagância a que se permitem os super-ricos, com os custos pessoais e familiares que daí advêm. Para ver semanalmente.

DOCUMENTÁRIOS

Um Paralelo entre Hopper x Vermeer

RTP2, 22h54

Com assinatura de Annie Dautane, é uma análise comparativa – ou “retrato cruzado”, como prefere a sinopse – do norte-americano Edward Hopper (1882-1967) com o neerlandês Johannes Vermeer (1632-1675), artistas separados por séculos mas com tantos traços comuns na sua obra que é possível estabelecer este “diálogo anacrónico omnipresente entre os dois pintores geniais”.

O Fazer de Cargaleiro

RTP2, 2h09

Documentário de Ricardo Clara Couto e Luís Filipe Borges sobre (e com) o mestre pintor e ceramista Manuel Cargaleiro (1927-2024), grande vulto da arte portuguesa desde meados do século XX. Integrou a Escola de Paris dos anos 1950, decorou uma das estações centrais do metro da capital francesa decorou uma das estações centrais do metro da capital francesa e fez-se representar pela sua arte em exposições um pouco por todo o mundo.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h29

Directo. O que traz de novo Trump ao mundo? O debate desta noite, moderado por Ana Lourenço, lança tentativas de resposta a esta interrogação, no momento em que Donald Trump volta a tomar posse como Presidente eleito dos EUA, tendo outros magnatas, como Elon Musk, ao seu lado. A onda proteccionista, os raides aos imigrantes ilegais, o regresso da narrativa dos “factos alternativos”, o posicionamento face às guerras, a relação com a China e as ameaças expansionistas são algumas das preocupações em cima da mesa. A única certeza é a imprevisibilidade.