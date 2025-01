Panteão Nacional dedica exposição a Guerra Junqueiro e à sua relação com a arte

As relações que o escritor, poeta, político, deputado, diplomata, jornalista, escritor e filósofo Guerra Junqueiro manteve com o mundo da arte, seja enquanto coleccionador, seja pela proximidade com artistas da época em que viveu (1850-1923) são objecto da exposição Guerra Junqueiro e o Capricho da Arte que se inaugura na quarta-feira, no Panteão Nacional, em Lisboa.

Esta homenagem ao poeta e escritor cujos restos mortais se encontram depositados no Panteão Nacional, para onde foi trasladado em 1966, após as exéquias fúnebres nacionais no Mosteiro dos Jerónimos, à data da sua morte, em 1923, vai centrar-se em peças, sobretudo de colecção, que testemunham as estreitas relações que Guerra Junqueiro manteve com os artistas do seu tempo, segundo informação divulgada pela Museus e Monumentos de Portugal (MMP). "O projecto expositivo centra-se nas relações do escritor, político e diplomata com o mundo da arte, na sua vertente de coleccionador de obras e exímio connaisseur", especifica a MMP. A exposição mostrará também como a obra poética de Guerra Junqueiro foi fonte de inspiração para a criação de obras plásticas.

Abílio Manuel de Guerra Junqueiro, imortalizado como Guerra Junqueiro, autor de obras como Os Simples ou A Morte de D. João fez parte do movimento académico de Coimbra, conhecido como Geração de 70, ao lado de Antero de Quental, Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão e Oliveira Martins, pugnando pela renovação da vida política e cultural portuguesa.

Destacou-se também como político, antimonárquico, tendo sido deputado entre 1878 e 1891. Na sequência do Ultimato britânico (1890), Guerra Junqueiro publicaria os opúsculos Finis Patriae e Pátria, juntando-se à contestação nacional gerada em torno do governo português e da Casa de Bragança pela falta de firmeza na oposição à perda de domínio português nos territórios coloniais africanos situados entre Angola e Moçambique (o chamado "mapa cor-de-rosa").

Guerra Junqueiro nasceu em 15 de Setembro de 1850, em Freixo de Espada à Cinta, licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra e passou pelo seminário, antes de escolher uma carreira literária. Viria a morrer a 7 de Julho de 1923 e teve exéquias fúnebres nacionais para o Mosteiro dos Jerónimos, de onde foi trasladado para o Panteão Nacional em 1966.

"Guerra Junqueiro teve um papel extremamente importante no cenário cultural de Portugal e foi classificado como o 'Victor Hugo português' devido à sua importância, tendo sido considerado por muitos o maior poeta social português do século XIX", destaca o Panteão, numa página dedicada à biografia do escritor.

Reconhecido pelos seus contemporâneos, Eça de Queiroz, por exemplo, considerou-o "o grande poeta da Península", Sampaio Bruno viu nele o maior poeta da contemporaneidade, e Teixeira de Pascoaes descreveu-o como "um poeta genial".

Fernando Pessoa também manifestou a sua admiração por Guerra Junqueiro, classificando Pátria como uma obra "superior aos Lusíadas", enquanto o escritor espanhol Miguel de Unamuno o definiu como "um dos maiores poetas do mundo".