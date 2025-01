Museu Gulbenkian vai “refrescar” a exposição e pô-la a falar do coleccionador

Museu fecha para obras a 18 de Março e, para não privar o público da colecção quase ano e meio, a fundação vai fazer uma exposição na sua sede com 200 das obras do acervo, entre Abril a Setembro.

Entre 18 de Março deste ano e Julho do próximo, o Museu Calouste Gulbenkian vai ser nómada — obras nas suas galerias, as primeiras a envolver toda a área em simultâneo desde que foi inaugurado, há 56 anos, e também nos escritórios onde estão instaladas as suas equipas, vão obrigá-lo a fazer as malas. A viagem, no entanto, não será para longe.

Cerca de 200 obras do acervo do museu — de média e pequena escala, precisa o seu director, António Filipe Pimentel — ficarão expostas, entre Abril e Setembro, na galeria secundária de exposições temporárias do edifício sede da Fundação Gulbenkian, ali mesmo ao lado, ao passo que as restantes serão remetidas às reservas enquanto durar a obra.

O arquitecto francês Frédéric Ladonne, habituado a trabalhar em espaços culturais, e a portuguesa Teresa Nunes da Ponte, que foi já responsável pela intervenção no auditório da fundação, são os autores do projecto que vai orientar a requalificação do museu.

“O que vamos fazer é refrescar o museu sem grandes alterações no seu discurso expositivo, cuja medula está muito bem definida em torno das principais obras que Gulbenkian reuniu ao longo da vida”, disse Pimentel ao PÚBLICO, explicando que esta “revisão” da museografia e da disposição das próprias galerias foi apenas a resposta natural à oportunidade criada pela necessidade de renovar os sistemas de iluminação, climatização e segurança do museu.

“Como íamos ter de fechar de qualquer forma para instalar as luzes LED, muito mais eficientes do ponto de vista energético, para mexer no ar condicionado e para melhorar a segurança fez-nos sentido renovar a maneira como mostramos a colecção do fundador aos nossos visitantes. Até aqui, Calouste Gulbenkian tem estado praticamente ausente do museu e o que queremos agora é trazê-lo para as tabelas a partir da investigação que está a ser feita pela Vera Mariz, que tem estudado muito a figura do coleccionador.”

A renovação do museu passará, por isso e sobretudo, pela “quantidade e qualidade da informação” que será posta à disposição de todos e, também, por uma melhoria evidente na forma como se dão a ver as muitas pinturas, esculturas e outras peças do acervo. “A nova iluminação vai trazer uma revolução total na percepção das obras”, assegura o historiador de arte que dirige o Museu Gulbenkian desde 2021, para quem esta requalificação, ao tornar mais homogénea a exposição permanente do acervo do coleccionador arménio, representa um regresso ao “espírito original” do museu.

“Há galerias do museu, como a que tem as peças do [René] Lalique [1860-1945, artista e ourives francês], que já teve três versões e outras, como as da arte islâmica e oriental, com obras do Egipto ao Japão, que está quase intocada desde a inauguração, com as mesmas vitrines de sempre”, exemplifica o director. “As obras vão tornar mais harmonioso o conjunto sem lhe alterar a essência.”

Para não defraudar as expectativas dos que se dirigirem à fundação do coleccionador em busca das obras que conservou até ao fim da vida, Pimentel e a sua equipa prepararam a exposição Colecção Gulbenkian: Grandes Obras (11 de Abril a 1 de Setembro de 2025), partindo da ideia de que a relevância de uma obra nada tem a ver com o seu tamanho. “Na galeria de exposições temporárias que vamos usar [a do piso inferior da sede] o tecto é muito mais baixo do que no museu, pelo que há peças com uma escala maior que nunca poderíamos mostrar lá. Foi também por isso que optámos para chamar a atenção para pequenas obras que podem passar despercebidas.”

Abrangendo cinco mil anos de história, a colecção do museu instalado na zona norte do icónico jardim da fundação, reunida em vida por Calouste Gulbenkian, inclui cerca de seis mil peças, das quais apenas um sexto integra a exposição permanente, pode ler-se num pequeno texto do seu site, que em seguida elenca os vários núcleos que a compõem: arte egípcia, greco-romana, Mesopotâmia, oriente islâmico, Arménia, Extremo Oriente e, na arte do ocidente, escultura, arte do livro, pintura, artes decorativas francesas do século XVIII e obras de René Lalique.

Neles merecem destaque, por exemplo, um relevo assírio (século IX a.C.) da histórica cidade de Nimrud, o Livro de Horas de Isabel da Bretanha, um tapete persa do século XVI, uma lâmpada de mesquita do XIV com alusões à “luz divina” e inúmeras obras de grandes mestres da pintura europeia, como Rembrandt, Turner, Manet, Monet, Degas, Fantin-Latour, Guardi, Rubens ou Ghirlandaio.

No período que medeia entre o encerramento do museu ao público e a sua reabertura algumas das pinturas da colecção serão sujeitas a um estudo analítico e a trabalhos de conservação e restauro, feitos em colaboração com o Laboratório Hércules, da Universidade de Évora.