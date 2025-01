Museu Calouste Gulbenkian fecha em Março para obras e só reabre em Julho de 2026

O Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, vai estar encerrado para obras que começam a 18 de Março deste ano e vão durar até Julho de 2026, anunciou a fundação esta segunda-feira.

Para minorar o impacto deste encerramento, a Fundação Calouste Gulbenkian mostrará de 11 de Abril a 1 de Setembro deste ano cerca de 200 obras da colecção do museu na galeria do piso inferior da sede. Entre elas, segundo comunicado da instituição, estarão "algumas das peças mais emblemáticas daquela que é considerada a mais extraordinária colecção reunida por um só coleccionador na primeira metade do século XX, e que abrange mais de 5000 anos de História, desde a Antiguidade ao século XX".

As obras a iniciar em Março têm por fim a "renovação do sistema de climatização, de iluminação e de segurança, de modo a adequar o museu aos padrões e requisitos actuais no que toca à conservação e apresentação da colecção", e a afinação da "gestão do fluxo de visitas, hoje muito superior ao dos anos iniciais, com vista a melhorar a experiência dos visitantes".

De acordo com a Fundação Calouste Gulbenkian, "será ainda realizada uma harmonização geral das várias galerias, sujeitas a intervenções ao longo dos anos, com o objectivo de reafirmar o ideário do projecto original do museu", garantindo "uma maior clareza e legibilidade no acesso às obras expostas, incluindo mais informação com enfoque na figura do coleccionador e na investigação sobre a colecção".

O período de encerramento do museu dirigido por António Filipe Pimentel vai ainda ser aproveitado para restaurar e estudar algumas pinturas, com a colaboração do Laboratório Hércules da Universidade de Évora.

Em Setembro do ano passado, a Gulbenkian inaugurou o renovado Centro de Arte Moderna, que permaneceu encerrado por quatro anos.