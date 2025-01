Cientistas criam “mutante” para combater bactérias multirresistentes a antibióticos

Investigadores da Universidade do Porto descobriram proteína na superfície de uma das principais bactérias hospitalares, responsável pela listeriose, uma proteína que torna

Uma equipa de investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto está a apostar numa alternativa aos antibióticos para combater bactérias multirresistentes.

Em comunicado, o i3S destaca que as infecções causadas por bactérias Gram-positivas, como a listeriose (causada pela bactéria Listeria monocytogenes), “constituem um grave problema de saúde pública e um dos principais desafios da medicina moderna”. A bactéria Listeria monocytogenes, um agente patogénico de origem alimentar, é responsável pelo maior número de casos de hospitalizações e mortes na Europa, indica o instituto.

“​Actualmente, assistimos ao aparecimento não só de novos agentes patogénicos, mas também de novas estirpes bacterianas com propriedades de virulência reforçadas e maior resistência aos antibióticos”, afirma. A equipa do i3S que se tem dedicado ao estudo da Listeria descobriu que a presença de um açúcar na superfície da bactéria a torna “mais agressiva e mais resistente aos antibióticos”. A presença desse açúcar deve-se exclusivamente a uma proteína designada RmlT.

“A proteína RmlT tem um impacto significativo na virulência bacteriana e na resistência antimicrobiana, já que é ela quem transfere o açúcar para as estruturas da superfície da bactéria, simultaneamente colocando factores de virulência na parede bacteriana e impedindo o antibiótico de actuar eficazmente”, esclarece, citado no comunicado, Didier Cabanes, investigador que liderou o estudo publicado na revista Nature Communications.

Para estudarem o mecanismo da proteína no agente patogénico os investigadores geraram uma “bactéria mutante sem o açúcar” e verificaram que ela ficou menos virulenta. “Além disso, os antibióticos mostraram-se mais eficazes contra este mutante”, acrescenta o primeiro autor do artigo, Ricardo Monteiro, também do i3S.

Nesse sentido, os investigadores estão agora a testar uma droga que “não mate a Listeria, mas que consiga inibir a proteína RmlT tornando a bactéria menos virulenta e mais sensível aos antibióticos”. O objectivo “não é a matar a Listeria, mas sim torná-la mais fraca para depois os antibióticos serem mais eficazes”.

“Uma vez que a RmlT é muito similar a outras proteínas existentes em bactérias patogénicas que normalmente são multirresistentes e muito graves em ambiente hospitalar, como os Staphylococcus, a droga em que estamos a trabalhar poderá ser adaptada para combater outras superbactérias”, acrescenta Didier Cabanes.

A descoberta, publicada na revista científica Nature Communications, “abre caminho para o tratamento de bactérias patogénicas multirresistentes”, assinala o instituto.