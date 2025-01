“Urbanizar e fazer cidade não são sinónimos”: Conselho de Ambiente “chumba” novas regras para solos

Problema da habitação devia ser resolvido dentro das áreas urbanas evitando erros, atropelos e riscos no território, defende o parecer do Conselho Nacional do Ambiente divulgado esta segunda-feira.

O Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS) não foi consultado pelo Governo sobre a nova legislação que altera o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), permitindo a construção de habitações “a custo moderado” em solos rústicos. Ainda assim, o CNADS emitiu esta segunda-feira o seu parecer negativo (e unânime) sobre a proposta que “revela uma visão de 'fazer cidade' anacrónica, incompatível com as prioridades e os desafios com que as sociedades contemporâneas se confrontam do ponto de vista do desenvolvimento sustentável”. A posição dos especialistas junta-se a um coro de críticas na frente ambiental sobre a decreto-lei que será discutido no Parlamento na próxima sexta-feira.

Em declarações ao PÚBLICO, Filipe Duarte Santos, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente do CNADS, admite que o melhor que podia acontecer no final desta semana seria a revogação da lei que, defende, não resolve o problema da habitação e levanta muitos outros. “Há outras vias para resolver o problema da habitação, em vez de abrir esta caixa de Pandora que nos sectores ligados ao ambiente não foi claramente bem recebida”, refere, sugerindo encontrar soluções dentro das cidades, investindo no património existente degradado e abandonado” no solo urbano.

Construir mais habitação fora do perímetro urbano só num “regime de grande excepcionalidade”, defende o especialista. “Existirão, certamente, situações pontuais de escassez de solo urbano para edificação em alguns municípios, mas os dados disponíveis não apontam para uma escassez generalizada. Por exemplo, na Área Metropolitana de Lisboa, 11 dos 18 municípios têm menos de 50% da área urbana edificada: Setúbal, Palmela, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, Sesimbra, Oeiras, Amadora, Loures e Vila Franca de Xira”, lê-se no parecer do CNADS.

Porém, se o diploma promulgado e publicado em Diário da República seguir em frente após a discussão parlamentar no dia 24 de Janeiro, o presidente do CNADS deposita as suas poucas esperanças em algum tipo de monitorização e fiscalização que evite erros e excessos que podem lesar gravemente o nosso território. A proposta do Governo não define como e quem poderá ficar com essa função de vigilância, mas Filipe Duarte Santos espera que o Ministério do Ambiente tenha aí um papel a desempenhar. Um papel importante já que as ameaças são muitas.

“Na sua redacção actual, o diploma vai frontalmente contra as orientações estratégicas e a legislação da Comissão Europeia no domínio ambiental e agrícola, e contra as políticas conexas ratificadas por Portugal na sequência das Convenções Quadro das Nações Unidas (alterações climáticas, biodiversidade, desertificação), que pressupõem a não-degradação da terra, a protecção do solo para fins agrícolas e a urgência no esforço de recuperação dos solos como estratégia de minimizar as alterações climáticas”, escrevem os membros do CNADS que concluem que “em suma, o Decreto-Lei n. 117/2024 corre sérios riscos de ser inócuo em relação aos objectos visados ('criar as condições necessárias para um desenvolvimento habitacional mais justo e acessível'), mas muito danoso do ponto de vista dos efeitos urbanísticos, ambientais, sociais e de investimento público que poderá desencadear”.

Urbanizar e fazer cidade não são sinónimos

Ao longo de quase duas dezenas de páginas não faltam os argumentos que seguram o parecer negativo do CNADS. No que se refere ao suposto propósito da lei há várias fragilidades. “O regime proposto de reclassificação de solo rústico para urbano é apresentado como uma solução para contrariar os actuais elevados preços de habitação familiar, uma situação considerada como resultando da escassez de solos destinados à construção de habitação. Contudo, não é disponibilizada informação que suporte esse pressuposto. Pelo contrário, a informação estatística e cartográfica existente sugere que não existe no país uma escassez generalizada de solos para urbanização”, lê-se no parecer.

E prossegue: “Ao generalizar situações geograficamente circunscritas, o diploma desloca o foco da solução de um problema real e grave – a dificuldade de acesso a habitação digna por parte de segmentos crescente da população portuguesa – para uma lógica de desregulamentação do sistema de gestão territorial, em detrimento da reforma da política de solos. Urbanizar e fazer cidade não são sinónimos. Intervenções numa óptica estrita de urbanização revelam uma visão estreita e de curto prazo, com custos ambientais, sociais e económicos elevados que irão onerar os cidadãos e o Estado”.

Saindo da discussão da habitação, o tom crítico do parecer mantém-se quando se depara com as ameaças ao chão de Portugal, sobretudo ao que deveria estar protegido. “As áreas de Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional em que não pode ocorrer reclassificação para solo urbano totalizam uma superfície insignificante do território nacional, correndo-se sérios riscos de que as operações urbanísticas desenvolvidas no âmbito deste regime não salvaguardem a preservação dos valores e funções naturais fundamentais, nem assegurem a prevenção e mitigação de riscos para pessoas e bens em áreas críticas”, lê-se no parecer.

Tal como muitos outros investigadores e especialistas, o CNADS também nota que há áreas críticas que a lei não protege. “O decreto-lei exclui a possibilidade de operações urbanísticas em REN, mas deixa de fora desta exclusão os solos REN que são: áreas estratégicas de infiltração e de protecção e recarga de aquíferos; áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; áreas de instabilidade de vertentes”. Ora, notam, no território português estas são as áreas que ocupam a maior superfície da REN.

As exclusões previstas no decreto-lei incluem áreas costeiras, áreas húmidas, cursos de água e faixas envolventes destas linhas de água. Porém, o CNADS nota que precisamente nestas áreas, o Relatório do Estado de Ordenamento do Território (REOT) 2024 “já contabiliza 26.500 edifícios construídos em leito de cheia, cerca de 14.000 na faixa de salvaguarda do litoral e quase 43.000 em áreas de perigosidade de incêndio, situações que acarretam elevados riscos económicos e ambientais, e põem potencialmente em causa a vida das pessoas que aí habitam”.

Conclusão: “As exclusões previstas para a REN e a RAN são insignificantes à escala nacional, pelo que as novas operações urbanísticas desenvolvidas no âmbito deste regime especial podem impactar de forma bastante relevante áreas tanto de REN como de RAN”.

Importa preservar os solos rústicos por múltiplas razões, defende o Conselho Nacional do Ambiente. “Os solos rústicos são necessários para assegurar produção agrícola e florestal, mas também para garantir a infiltração da água, a qual vai alimentar os lençóis freáticos, assegurar a captação e fixação de CO2, que é essencial para mitigar os efeitos das alterações climáticas, e preservar as reservas de biodiversidade, que permitem manter o equilíbrio dos ecossistemas. Além disso, o licenciamento de operações urbanísticas em solos rústicos pode levar à fragmentação de terrenos agrícolas e de corredores ecológicos, à destruição de florestas e à necessidade de infra-estruturas adicionais, agravando o impacto ambiental e aumentando os custos públicos.”

Em contramão com a estratégia para os solos

O parecer do CNADS também clarifica as contradições e afrontas à estratégia actual para os solos. A proposta, dizem, “vai frontalmente contra as orientações estratégicas e a legislação emanadas da Comissão Europeia, nomeadamente o Pacto Verde Europeu, a Lei Europeia de Restauro da Natureza, a Lei Europeia de Monitorização dos Solos, a estratégia para os solos expressa no Pacto para o Solo na Europa e o Tratado Kunming-Montreal, que priorizam a preservação dos solos e da biodiversidade. As metas aí previstas implicam que seja liminarmente suspensa a impermeabilização de mais solo para construção, a qual deverá limitar-se aos solos já urbanizados ou em vias de urbanização”.

Permitindo a construção em Áreas Classificadas (áreas protegidas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas, áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000 e demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português), desde que esses solos não tenham habitats prioritários e não estejam sob regimes de protecção, a proposta também “contraria a Convenção da Diversidade Biológica e a obrigação que Portugal tem de proteger 30% do seu território até 2030, bem como a Directiva Habitats e a Convenção de Berna”, acrescentam.

“O Decreto-Lei n.º 117/2024 vai assim contra todas as políticas europeias e internacionais recentemente ratificadas por Portugal na sequência da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Biodiversidade e Ecossistemas (COP15), para as Alterações Climáticas (COP29) e para o Combate à Desertificação (COP16), as quais pressupõem: A neutralidade da degradação do solo; A necessidade de investir mais recursos e esforços na recuperação de terras ainda não gravemente degradadas; A urgência nos esforços de recuperação das terras para fazer face à insegurança alimentar, às alterações climáticas, à perda de meios de subsistência, à poluição do ar e da água, e à perda de biodiversidade”, denuncia o parecer do CNADS.

Além de todas as contradições, sobra ainda a crítica a uma opção tomada “sem uma caracterização rigorosa da situação actual em matéria de obstáculos a um 'desenvolvimento habitacional mais justo e acessível' e sem uma avaliação dos impactos ambientais, sociais, económicos e de investimento público decorrentes das soluções preconizadas”. A escassez de solo urbano não é um problema generalizado a todo o país, argumentam os especialistas, notando que mesmo onde essas situações existem a proposta do Governo é ineficaz e, antes pelo contrário, “as evidências indiciam um elevado risco de agravamento da situação existente em termos de preços de habitação e, ainda, efeitos colaterais danosos de diversa natureza”.

Por todas estas razões e outras, “o CNADS emite um parecer negativo ao actual Decreto-Lei n.º 117/2024, de 30 de Dezembro”. E consegue encontrar até um ponto positivo nesta proposta do Governo: afinal, “o debate suscitado por este diploma contribuiu para salientar, no espaço público e no debate político, o papel central das políticas de ordenamento do território e paisagem, em estreita articulação com políticas ambientais, urbanas, agrícolas e florestais, para um desenvolvimento sustentável do nosso território”.