Trump tira EUA do Acordo de Paris para o clima (outra vez)

Pela segunda vez, o Presidente Donald Trump vai retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, que junta quase todos os países do mundo no objectivo de reduzir, de forma voluntária, as emissões de gases com efeito de estufa para tentar fazer com que o aquecimento global não ultrapasse 1,5 graus Celsius ou, no máximo dos máximos, dois graus acima dos valores médios anteriores à Revolução Industrial.

O anúncio foi feito esta segunda-feira através de um documento da Casa Branca de Trump, no dia em que o novo Presidente dos EUA tomou posse, citado pelas agências noticiosas. Os EUA são o maior emissor de gases com efeito de estufa em termos históricos.

Em 2017, Trump retirou os EUA pela primeira vez do Acordo de Paris. Com esta segunda saída, os EUA juntam-se ao Irão, Líbia e Iémen como os únicos países que ficam de fora deste vasto acordo diplomático, que visa atenuar os efeitos das alterações climáticas.

“No seu primeiro dia de regresso à Casa Branca, o Presidente Trump está a tentar pôr o relógio a andar para trás quanto à liderança da América na energia limpa, e às custas do povo norte-americano e da sua saúde”, comentou Debbie Weyl, directora em funções para os Estados Unidos do think tank World Resources Institute, em comunicado.

O recém-empossado Presidente dos Estados Unidos tem-se referido às alterações climáticas como uma farsa, e está empenhado em aumentar muito a extracção de combustíveis fósseis, nomeadamente gás e petróleo, apesar de os EUA serem já os maiores produtores e exportadores destes dois combustíveis.

O responsável manifestou a intenção de obrigar a União Europeia a comprar maior quantidade de petróleo e gás norte-americano, sob ameaça de aumentar em muito as tarifas sobre os produtos europeus.

Nestes primeiros dias de governação Trump, são esperados vários decretos presidenciais para aumentar a produção de energias fósseis dos EUA e reverter várias medidas para incentivar a transição energética lançadas pelo seu antecessor na presidência, Joe Biden.

“Se forem concretizadas, as acções do Presidente Trump sacrificarão a competitividade dos Estados Unidos em termos globais, aumentarão os preços da energia para as famílias norte-americanas e poluirão o ar que respiramos”, afirmou Debbie Weyl. “Revogar políticas climáticas que levaram à criação de mais de 400 mil empregos com bons salários nos EUA apenas prejudicará os trabalhadores e a nossa economia”, concluiu.

Resistir na transição energética

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou-se confiante de que as cidades, os estados e as empresas dos EUA “continuarão a demonstrar visão e liderança, trabalhando em prol de um crescimento económico resiliente e com baixas emissões de carbono, que criará empregos de qualidade”, afirmou a porta-voz adjunta das Nações Unidas, Florencia Soto Nino, numa declaração escrita.

“É crucial que os EUA continuem a liderar em questões ambientais”, disse Florencia Soto Nino. “Os esforços colectivos no âmbito do Acordo de Paris fizeram a diferença, mas temos de ir muito mais longe e mais depressa em conjunto.”

“Um grupo de governadores, presidentes de câmara e outros líderes estão empenhados em manter-se firmes no progresso relativamente às alterações climáticas e manter políticas associadas a baixas emissões de carbono, que cortam nos custos, criam empregos e criam comunidades mais limpas. A transição para uma energia mais limpa vai continuar, seja lá quem for que esteja na Casa Branca”, declarou ainda Debbie Weyl

Os Estados Unidos já são o maior produtor mundial de petróleo e gás natural, graças a uma explosão da sua exploração, que já dura há bastantes anos no Texas, no Novo México e em outros locais, alimentada pela tecnologia de exploração de gás de xisto (fracking) e pelos fortes preços globais desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O processo de saída do Acordo de Paris, no primeiro mandato de Donald Trump, levou anos, e agora levará também pelo menos um ano. A saída foi imediatamente revertida quando Joe Biden tomou posse, em 2021. Desta vez a saída deve levar menos tempo, porque Trump não estará vinculado ao compromisso inicial de permanência de três anos no acordo.

Esta segunda saída dos EUA poderá também ser mais prejudicial para os esforços climáticos globais, afirmou Paul Watkinson, um antigo negociador climático e conselheiro político sénior de França. Os EUA são actualmente o segundo maior emissor mundial de gases com efeito de estufa, atrás da China, e a sua saída compromete a ambição global de reduzir essas emissões.

“Desta vez, será mais difícil porque estamos em plena fase de implementação do Acordo, numa altura em que temos realmente de fazer escolhas”, afirmou Watkinson.

De acordo com um relatório recente das Nações Unidas, o mundo está agora a caminho de um aquecimento global superior a três graus até ao final do século.

Com este nível de aquecimento, alertam os cientistas, podemos ter uma cascata de efeitos das alterações climáticas que se potenciam uns aos outros. Tempestades devastadoras, subida do nível do mar e ondas de calor são alguns exemplos. Em 2024, pela primeira vez, a temperatura média do ano foi 1,5 graus acima do que era antes da Revolução Industrial, o limite mais baixo do Acordo de Paris.

Enfraquecer face à China

A verdade é que os países têm tido muitas dificuldades em reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa tão drasticamente quanto seria necessário para que a temperatura média global não suba de forma perigosa. Guerras, tensões políticas e o estreitar dos orçamentos governamentais têm remetido as alterações climáticas para o fim da lista de prioridades dos Estados.

A abordagem de Trump contrasta fortemente com a do Presidente Joe Biden, que queria que os Estados Unidos liderassem os esforços globais em matéria de clima e procurou encorajar a transição energética, apesar de não travar a exploração de petróleo e de gás, através de generosos subsídios e regulamentos.

Trump afirmou que tenciona suprimir esses subsídios e regulamentos, alegadamente para fazer crescer a economia. Disse que pode fazê-lo ao mesmo tempo que garantia ar e água limpos nos Estados Unidos, algo que gera grande cepticismo.

Li Shuo, especialista em diplomacia climática do Asia Society Policy Institute, disse que a retirada dos EUA corre o risco de prejudicar a capacidade do país competir com a China nos mercados de energia limpa, como a energia solar e os veículos eléctricos. “A China fica a ganhar e os EUA arriscam-se a ficar para trás”, afirmou.