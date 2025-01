Produção do “ouro líquido” da serra de Ficalho fica a aguardar por melhores dias

A apanha de azeitona no olival terminou mais cedo do que é costume. Uma onda de calor e uma praga de gafa trouxeram a quebra na produção. Azeite tradicional está cada vez mais em risco.

Em condições normais, a recolha de azeitona nos olivais tradicionais na serra de Ficalho inicia-se entre final de Outubro e meados de Novembro e prolonga-se até Fevereiro, mas na época em curso a temporada ficou concluída no final de Dezembro.

É convicção generalizada dos pequenos agricultores afectados pelos “maus resultados” que a quebra de produção é devida a vários factores: uma onda de calor e geada que surgiram em momentos cruciais da floração e uma praga de gafa (causada por uma larva de mosca) que “apodreceu grande parte da azeitona ainda na árvore”, explica Manuel José Valente Fernandes, que o PÚBLICO encontrou a varejar as suas oliveiras, na última quinzena de 2024. Apesar do insucesso dos últimos anos, o agricultor teima em resistir ao abandono da sua pequena courela na serra de Ficalho, no concelho de Serpa, para produzir azeite biológico.

Existem três variedades de azeitona nacionais predominantes na serra de Ficalho: a verdeal – que deve o seu nome ao facto de manter a cor verde dos seus frutos até ao final da campanha – a cordovil e a galega, todas nacionais.

“Até ao final do ano vou rabiscando qualquer coisa”, comenta resignado, referindo-se à apanha da pouca azeitona que há nas árvores. “O sequeiro sem regadio é uma chatice e somos todos os que ainda aqui andamos, pequenos agricultores com meia dúzia de hectares” a produzir, na sua maioria, azeite biológico, salienta. A falta de apoios por parte do Estado a este modelo produtivo é a queixa mais comum.

“ Ano péssimo ”

A poucas centenas de metros da exploração de Valente Fernandes, ouve-se o barulho de uma máquina varejadora, uma inovação que veio complementar com mais eficiência e rapidez o trabalho dos que ainda recorrem a uma vara para retirar a azeitona das ramadas. Uma tela verde colocada debaixo da árvore facilita a colheita à equipa que António Gonçalves, 39 anos, natural de Ficalho, formou para a campanha de 2024.

“O ano foi péssimo, muito fraco”, comenta ao PÚBLICO o jovem produtor, proprietário de 12 hectares de olival, recorrendo a uma comparação. “Num ano normal demoraria duas semanas a recolher azeitona neste olival. Agora, em três dias, despachámos o trabalho”, observa desalentado.

Contrariamente ao que acontece nas colheitas de azeitona nos novos olivais, os que trabalham no tradicional em Ficalho “é pessoal da terra, não há estrangeiros”. A máquina para varejar pesa cerca de cinco quilos e funciona a diesel. “É uma dura tarefa, sai-me do pêlo, mas gosto do que faço” salienta António Gonçalves.

“Precisava de um ano bom para poder respirar mais um bocadinho” com os ganhos da produção, ambiciona Bento Teresa, agricultor detentor da maior área de exploração de olival na serra de Ficalho, que admite poder vir a ser possível. “Quero acreditar que o próximo ano seja um ano de ouro para o olival de Ficalho”. E o que é que o leva a pensar assim? “Vejo as árvores bem enramadas” observa, frisando que a actual campanha sofre de uma quebra muito acentuada. “Em ano normal tiramos 150 mil litros de azeite. Este ano vamos ficar pelos 50 mil”. O “ouro líquido de Ficalho fica a aguardar por melhores dias”, salienta o agricultor.

“No olival de sequeiro, sem rega, tiramos entre 400 a 700 quilos de azeitona por hectare”, quando os novos olivais em regime superintensivo têm uma média de produtividade que pode atingir as 16 toneladas por hectare, acrescenta o agricultor, destacando um outro dado importante: a apanha da azeitona nos olivais tradicionais implica um encargo que varia entre os 20 e os 30 cêntimos por quilo de azeitona recolhida, enquanto nos novos olivais se situa nos 0,3 cêntimos. Apesar de a azeitona ou do azeite poderem ser mais valorizados no caso do olival tradicional, “não é possível equilibrar o diferencial de rentabilidade”, acrescenta Bento Teresa.

Num ano normal demoraria duas semanas a recolher azeitona neste olival. Agora, em três dias, despachámos o trabalho António Gonçalves

O agricultor defende o reforço de apoios ao olival tradicional por parte do Governo e da Câmara de Serpa, criticando a autarquia por se ter recusado a recuperar um caminho rural que serve 15 pequenas courelas com um, dois, três e cinco hectares, alegando que “não fazia arranjos de acessos a particulares”.

Ameaças ao olival tradicional

Também a Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Olivicultores (Fenazeites) alertava no Dia Mundial da Oliveira, a 26 de Novembro, para as ameaças que pairam sobre o futuro do olival tradicional. “É urgente analisar a realidade do mercado, perceber quais são as disponibilidades do produto e conseguir rentabilizar o azeite proveniente dos olivais tradicionais”, defendeu a organização num comunicado. A federação recorda que o olival tradicional, maioritariamente de sequeiro, ocupa aproximadamente 250 mil hectares em Portugal, realçando as dificuldades de mecanização da actividade, assim como os custos de produção mais elevados em relação aos olivais modernos.

Além destes constrangimentos, a Fenazeites destaca que, nos últimos anos, as “elevadas temperaturas e secas extremas têm contribuído para o decréscimo da produção” dos olivais. A federação alerta ainda para a “tendência de baixa de preços do azeite para valores abaixo dos custos de produção que vão provocar, a curto prazo, o abandono de grandes áreas de olival tradicional”.