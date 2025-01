Portugal foi alvo de queixa na UE por pesca de arrasto em zonas protegidas

Portugal, Espanha e França foram alvo de uma queixa por pesca de fundo ilegal em zonas protegidas apresentada na Comissão Europeia pela organização não-governamental francesa Bloom. Três barcos pesqueiros portugueses estão no top dos infractores em tempo de pesca ilegal, contabilizando 500 das 3500 horas de pesca ilegal registadas em zonas protegidas, entre 400 e 800 metros de profundidade, referenciadas num estudo publicado na semana passada.

O estudo, publicado na revista Science Advances, analisou dados de satélite entre Novembro de 2022 e Outubro de 2023. O objectivo era verificar o que se passou quando entrou em vigor a proibição da pesca de arrasto de fundo entre 400 e 800 metros de profundidade nas águas de 87 áreas do Atlântico Nordeste, mais especificamente da costa ibérica, do mar Celta e do golfo da Biscaia.

Já em Dezembro de 2016, o regulamento europeu da pesca profunda impedia capturas a mais de 800 metros, para proteger ecossistemas marinhos particularmente vulneráveis e ricos em biodiversidade. Entre as espécies vulneráveis que se quer proteger estão, tubarões de águas profundas, delicadas esponjas e polvos-de-orelhas, diz um comunicado de imprensa da Bloom.

O estudo, em que participaram cientistas que colaboram com a Coligação para a Conservação do Mar Profundo e o Instituto de Conservação Marinha, nos Estados Unidos, detectou 306 embarcações a pescar em zonas exclusivas para a protecção dos ecossistemas marinhos vulneráveis, entre as quais 152 arrastões de fundo a operar em profundidades superiores a 800 metros. A análise concentrou-se nos navios europeus com mais de 15 metros de comprimento, para os quais é obrigatório o uso de instrumentos de geolocalização. Entre aqueles, foram detectados aqueles a que a Bloom chama os “59 superinfractores”.

Portugueses pescam durante muito tempo

Na verdade, apenas 33 arrastões de fundo representam 95% das horas de pesca ilegal identificadas a mais de 800 metros de profundidade, e mais de metade, 55%, desse tempo de pesca foi feita por três navios semi-industriais portugueses: Carabineiro (6886 horas), Crustáceo (2208 horas), e Avô Nico (1747 horas).

Já na lista dos navios detectados a pescar nas 87 zonas onde foi proibida a pesca entre 400 e 800 metros, os principais infractores são igualmente portugueses, mas mudam um pouco: Praia Lusitana (262 horas), Florimax (192 horas), Avô Nico (167 horas).

Mas os estragos aos ecossistemas marinhos não se podem medir apenas pelas horas de pesca ilegal que lá acontecem. O tipo de navio que por lá passa e as artes de pesca que são utilizadas têm muita importância. “Uma embarcação de 15 metros que utilize armadilhas inertes em forma de funil (nasas) e um mega-arrastão industrial com mais de 80 metros que arrasta redes pesadas sobre o fundo do mar” produzem um impacto ambiental completamente diferente, diz a organização ambientalista Bloom. As embarcações portuguesas são mais pequenas: o Avô Nico tem 18,8 metros, o Praia Lusitana 17,7, e os outros navios portugueses mencionados não ultrapassam os 25 metros.

“Uma hora de pesca de uma embarcação com nasas gera um impacto no meio marinho centenas de vezes menor do que uma hora de pesca de arrasto de fundo, que é um dos métodos mais destrutivos”, explicam.

Espanhóis e franceses destroem mais

Entre os navios considerados “super destruidores” e que neste estudo foram detectados na prática de pesca ilícita, diz a Bloom, destacava-se o espanhol Lodairo. Trata-se de um arrastão de pesca de fundo com 86 metros de comprimento, que dizem ser propriedade da empresa espanhola Pesquera Ancora. O director-geral desta empresa, o galego Iván López van der Veen, é presidente da Aliança para a Pesca de Fundo, que a ONG identifica como “o principal lobby europeu de defesa da pesca de arrasto”.

O Lodairo, resume o comunicado da Bloom, “passou mais de 30 horas em ecossistemas vulneráveis no ano que se seguiu ao encerramento [das 87 áreas do Atlântico à pesca entre 400 e 800 metros de profundidade], e também mais de 470 horas a profundidades superiores a 800 metros”.

Navios franceses de grandes dimensões foram apanhados também a pescar em zonas protegidas. É o caso do Jean-Claude Coulon, um arrastão de 46 metros, que pertence à frota do grupo Intermarché, que pescou mais de 58 horas a profundidades superiores a 800 metros. “O Intermarché foi o principal opositor à proibição da pesca profunda durante anos e liderou uma intensa campanha de lobby anti-ambiental tanto em Bruxelas quanto em Paris”, diz o comunicado da Bloom.

Armadores bascos e bretões foram também apanhados neste estudo. Os sete arrastões da empresa bretã La Houle acumularam mais de 254 horas de pesca a profundidades superiores a 800 metros, enquanto a empresa basca Bigouden, com um único navio, alcançou mais de 284 horas nessas mesmas áreas.

A queixa apresentada pela Bloom à Comissão Europeia especifica que os Estados têm sido cúmplices com a indústria pesqueira, optando por ignorar as infracções. “Embora os Estados tenham a responsabilidade de controlar as suas frotas pesqueiras, França, Espanha e Portugal escolheram deliberadamente fechar os olhos para as actividades dessas frotas que violam as regulamentações, causando graves danos a ecossistemas sensíveis”, lê-se no comunicado.

“As incursões frequentes nos limites das áreas protegidas mostram que o sector conhece perfeitamente as regulamentações, mas infringe-as deliberadamente”, comenta Frédéric Le Manach, director científico da Bloom e coordenador do estudo publicado na revista Science Advances. “As consequências para a biodiversidade, o sequestro de carbono e o papel do oceano como regulador climático são desastrosas.”