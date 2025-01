TikTok diz estar a restaurar serviço nos EUA com base na promessa de Trump

A plataforma esteve suspensa este domingo, cumprindo ordem judicial. Serviço deverá ser reposto ao longo do dia nos Estados Unidos.

A empresa que gere a rede social TikTok está a trabalhar para restaurar o acesso nos Estados Unidos à plataforma de partilha de vídeos, depois de ter estado suspensa por uma lei aprovada no Congresso, anunciou este domingo a companhia.

Numa publicação na rede social X, a empresa que gere o TikTok disse que as empresas de tecnologia que enfrentavam multas se não removessem a aplicação do TikTok das lojas digitais e outros fornecedores de serviços tinham concordado em ajudar.

A TikTok agradeceu ao presidente eleito Donald Trump, que hoje disse que planeava assinar uma ordem executiva após a sua tomada de posse na segunda-feira para dar à empresa-mãe da TikTok, com sede na China, mais tempo para encontrar um comprador aprovado antes que a popular plataforma de partilha de vídeos seja sujeita a uma proibição permanente nos EUA. “Vamos trabalhar com o Presidente Trump numa solução a longo prazo para manter o TikTok nos Estados Unidos”, explicou a empresa.

Até ao momento, a ByteDance recusou-se a vender a plataforma, que foi lançada há apenas dez anos e que se tornou indispensável para a grande maioria dos jovens utilizadores da Internet. Não ficou imediatamente claro se o TikTok estava a funcionar como antes de a empresa ter sido suspensa no sábado. Alguns utilizadores informaram que a aplicação estava a funcionar, e o sítio Web do TikTok parecia estar acessível, pelo menos para alguns utilizadores. No entanto, a aplicação permaneceu indisponível para transferência na loja de aplicações da Apple.

A Google e a Apple removeram a aplicação das suas lojas digitais para cumprir uma lei federal que as obrigava a fazê-lo se a empresa-mãe do TikTok, a ByteDance, não vendesse a sua operação nos EUA até domingo. A lei, que foi aprovada com amplo apoio bipartidário em Abril, prevê multas pesadas para quem não cumpra. O TikTok disse que a promessa de Trump de uma ordem executiva forneceu “a clareza e a garantia necessárias aos prestadores de serviços de que eles não enfrentarão multas”.