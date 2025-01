TikTok foi mesmo banido dos EUA

A aplicação TikTok deixou de funcionar nos Estados Unidos neste sábado à noite, afectando cerca de 170 milhões de utilizadores norte-americanos. A rede social foi removida das lojas de aplicações da Apple e Google tal como previsto, fazendo cumprir a ordem do Supremo Tribunal dos EUA, que determinou a proibição do TikTok no país até que a empresa chinesa ByteDance, proprietária do TikTok, seja vendida a um proprietário sem ligações directas ao governo da China.

O Presidente eleito, Donald Trump, admitiu no sábado a possibilidade de conceder uma extensão de 90 dias ao TikTok após a sua tomada de posse, prevista para esta segunda-feira. No entanto, Trump afirmou que a decisão do Supremo Tribunal deve ser respeitada, deixando em aberto se poderá contornar a proibição por completo.

A ByteDance recusou vender a aplicação, declarando que o desinvestimento "não é possível: nem comercialmente, nem tecnologicamente, nem legalmente". Esta posição manteve-se até à desactivação do serviço.

O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, agradeceu o compromisso de Trump em procurar uma solução para manter a aplicação disponível nos EUA e confirmou a sua presença nas cerimónias de posse do novo presidente.

Entretanto, utilizadores americanos têm procurado alternativas, incluindo o Xiaohongshu (RedNote), uma aplicação chinesa, em vez das opções oferecidas por plataformas como Instagram Reels ou YouTube Shorts.

O desaparecimento do TikTok ocorre na sequência da aprovação do Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act pelo Congresso, que também abrange outras aplicações da ByteDance, como o CapCut e o Lemon8, ambas desativadas nos EUA. A decisão gerou um aumento nas buscas por redes privadas virtuais (VPNs) e forçou mudanças estratégicas em empresas de marketing dependentes do TikTok.