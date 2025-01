António Gandra d'Almeida, o director executivo do Serviço Nacional de Saúde que se demitiu na sequência de uma notícia dando conta de ter acumulado rendimentos incompatíveis, não trabalhou apenas para dois hospitais do Algarve enquanto dirigia a delegação regional do Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt