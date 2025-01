Custo Brasil

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Minha temporada brasileira tem se estendido, mas já não vejo a hora de voltar à minha casa portuguesa. Esses dias no Rio de Janeiro e no Sul do Brasil, onde nasci, confirmaram algo que eu já sentia; meu coração está em Lisboa. É onde, neste momento, me sinto em casa.

Mas é bom rever os amigos, as pessoas que amo e que fazem parte da minha história. E é bom também perceber as diferenças entre o Brasil e Portugal, ou para ser exata, entre o Rio e Lisboa. Olha, não está fácil viver no Rio, e não estou me referindo à violência, que sempre atormentou os cariocas e, infelizmente, só cresce. Me refiro ao custo de vida, aos gastos básicos numa ida ao supermercado, à farmácia, na locomoção em aplicativos de carro, ao comer em um restaurante ou simplesmente, num encontro para um “chopinho” em um boteco qualquer. Jesus, Maria, José! Como o Rio está caro!

Na Zona Sul, região mais cara da cidade, paguei entre 10 e 13 reais pelo chope, cerca de 1,6 e 2,1 euros. Para quem, como eu, perde as contas de quantos copos bebe ao bater papo com os amigos, é fácil imaginar o valor na hora de pedir: “Oi, a saideira e a conta, por favor!”

No supermercado os preços me assustaram! Entrava para comprar pão, queijo, café, leite e alguma fruta, e num piscar de olhos lá se iam 200 reais, mais de 30 euros.

O Rio está tão caro, que o português que vem para cá achando que vai se esbaldar com a desvalorização do real, se decepciona logo de cara. Faz a conversão na hora de pagar as contas e, na maioria das vezes, percebe que paga aqui o mesmo que pagaria em Lisboa, onde a moeda, no câmbio de hoje vale 6,2 mais.

É, definitivamente, a vida para o trabalhador brasileiro não está fácil. Ouvi muito: “Tá em Portugal? Ah, maravilha, tem que fugir mesmo do Brasil.”

Que pena! Depois que eu saí do Brasil passei a valorizar ainda mais a nossa cultura, o nosso povo, a nossa criatividade e, principalmente, a nossa alegria de viver. E, por isso, sinto muita tristeza quando escuto um brasileiro, como eu, desabafar dessa forma, com o sentimento de querer ir embora diante das dificuldades do país.

O Brasil não é um país fácil! Nunca foi. Somos muitos, somos misturados, e por isso mesmo, somos complexos, muitas vezes incompreensíveis. Um país maravilhoso, que sofre pela má gestão e pela corrupção, que parece já fazer parte do DNA de quem nos governa.

Enfim, daqui a pouco volto para Lisboa e, se Deus quiser, retomo a minha rotina mais tranquila e segura na capital portuguesa. Depois de três anos e meio fora, a confusão das ruas no Rio, o barulho, a quantidade de pessoas, os vendedores ambulantes nas calçadas, os mendigos que se espalham por debaixo das marquises, tudo isso hoje me incomoda mais, traz mais desconforto físico e moral.

Posso estar em qualquer lugar do mundo, mas o Brasil é o meu país, é dele que faço parte e é nele que me reconheço. Quero poder voltar em breve e sentir que a vida ficou mais fácil, mais valiosa, menos cara.

Alegre, não tenho dúvidas de que vai continuar, porque, nesse quesito, nós brasileiros somos imbatíveis! Fazemos de qualquer limão uma caipirinha, rimos de nossas mazelas, driblamos o caos e estamos sempre prontos para fazer a festa, mesmo que o preço da folia esteja cada dia mais caro.

É, meu povo, vamos seguir regando a alma, pois vem dela a nossa fartura! Um espírito feliz não tem preço nem pode ser vencido!