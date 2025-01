Sem o politicamente correto, Diogo Portugal quer fazer rir em shows de Lisboa e Porto

Humorista de stand-up comedy se apresenta em 19 de fevereiro na capital portuguesa e no, dia 20, no Porto, com o espetáculo Faz-Me Rir Em Portugal. É o primeiro show dele no país.

“Eu sou o cara que tem Portugal no nome, mas meu sonho é me apresentar em Portugal”, diz o humorista Diogo Portugal, 55 anos, que terá dois espetáculos em terras lusas. Em 19 de fevereiro, em Lisboa e, no dia 20, no Porto, será possível ver um dos principais nomes do humor brasileiro atual em Faz-Me Rir Em Portugal.

O show foi concebido para o público que está em território luso. “Meu novo espetáculovno Brasil se chama Burrice Artificial, e fala um pouco sobre inteligência artificial. Não coloquei esse nome em Portugal para ter a liberdade de usar algumas piadas de produções anteriores. Já que é a primeira vez no país, quero que vejam o melhor que posso levar”, afirma. Antes da Burrice Artificial, o humorista tinha apresentado Não Me Cobre Coerência.

Ele descreve o humor que faz: “Faço observações para a pessoa parar e refletir: poxa, eu nunca tinha pensado dessa forma ou nunca tinha visto desse ângulo. E tem muito storytelling”, diz. É uma forma de fazer comédia que não segue o que é considerado como politicamente correto. Muito pelo contrário.

Ele exemplifica contado uma piada sobre o transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH). “O TDAH está na moda, mas, na minha época, a pessoa era só chamada de imbecil. Então, os pais são chamados no colégio. Antes, era só porque o filho era um imbecil. Agora, dizem que é porque tem TDAH. Eu quero andar com um certificado de TDAH para provar para as pessoas”, fala.

30 anos de comédia

Foi nos anos de 1990 que Diogo Portugal começou a ganhar destaque como humorista, sendo um dos finalistas do Prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro, em 1996. “Comecei nessa cena da comédia com personagens. E fiz parte de um movimento de comédia da Terça Insana, que tinha em São Paulo, quase 25 anos atrás”, lembra.

A fórmula para fazer o público rir mudou na primeira década dos anos 2000. “Por volta de 2004, criei um festival muito expressivo no Brasil, chamado Risorama. Para dar uma inovada nesse festival, comecei a me dedicar a um gênero que pouca gente fazia no país, o stand-up comedy. Então, eu me considero o precursor do stand-up comedy no Brasil”, assegura. Hoje, o Risorama é considerado um dos principais festivais de humor da América Latina.

A grande virada na carreira de Diogo Portugal se deu quando ele apareceu na televisão. “Em 2007, consegui uma coisa importante: apareci no programa do Jô (Soares), e ele me deixou fazer um pouco de stand-up, uns três a cinco minutos. Isso, em horário nobre”, recorda. A participação no Programa do Jô viralizou na Internet. Apenas quatro reproduções acumulam mais de 2 milhões de visualizações.

Ele criou ainda a Fritada, que tem um canal próprio de divulgação. “É você pegar uma celebridade, juntar alguns comediantes e fazer uma homenagem ao contrário, na forma de insultos e piadas”, descreve.

Vinho pirata

Diogo Portugal conta que está enfrentando problemas na Justiça, mas não é por uma piada que tenha feito. “Eu, o Danilo Gentili e o Oscar Filho, que é um comediante do CQC (Caia Quem Caia), lançamos um vinho que se chama Putos. É um vinho feito no Alentejo, em Portugal, e o slogan é 'Nunca fomos sem graça'. O rótulo tem uma sátira aos de marcas tradicionais. Fomos processados pelo Chateau Petrus, o que paralisou nossas vendas”, relata.

Era um vinho de sucesso. “Em um ano, tínhamos vendido 300 mil garrafas de tinto, branco e rosé. Mas esse Chateau Petrus se sentiu ofendido, dizendo que o nosso Putos remete a Petrus e que estamos com um rótulo parecido com o deles. A juíza votou a favor, e nós nos ferramos”, diz.

O comediante acredita que não tem como alguém confundir os dois vinhos. “É estranho, porque uma garrafa da Petrus custa R$ 60 mil (9 mil euros), é um dos vinhos mais caros do mundo, e o nosso sai por R$ 60 reais (9 euros)”, reclama.

Faz-me rir em Portugal Em Lisboa: Data: 19/2/2025 Horário: 21h00 Local: Teatro Villaret Endereço: Av. Fontes Pereira de Melo nº 30A, Lisboa Preço do bilhete: € 15 a €18 No Porto: Data: 20/2/2025 Horário: 21h00 Local: Teatro Sá da Bandeira Endereço: Rua de Sá da Bandeira nº 108, Porto Preço do bilhete: € 12 a € 18