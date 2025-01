Justiça atrasa notificações e processos de cidadania portuguesa não avançam

Com falta de oficiais de justiça, Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa não expede decisões para que o Instituto dos Registros e do Notariado (IRN) conceda, com urgência, nacionalidade lusa.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Recorrer à Justiça em Portugal não significa ter os direitos reconhecidos na velocidade que se espera, mesmo em casos considerados de extrema urgência. Diante da enxurrada de ações contra a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), com seus mais de 400 mil pedidos de autorização de residência em Portugal atrasados, a situação se agravou, sobretudo no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. Lá, as notificações judiciais que deveriam ser expedidas em, no máximo 48 horas, estão demorando mais de três meses até chegar a quem é de direito. “É inacreditável o que está acontecendo”, diz o engenheiro químico aposentado Lanny Fortes Máximo, 67 anos.

Desde novembro do ano passado, ele está esperando que uma decisão judicial a seu favor chegue ao Instituto dos Registros e do Notariado (IRN). A juíza Daniela Santos Costa, do Tribunal Administrativo de Lisboa, acatou o pedido de Fortes Máximo para que o órgão responsável pela concessão de cidadania portuguesa dê, em até 30 dias, um parecer final sobre o pleito feito por ele. “Mas, infelizmente, a notificação judicial continua parada na sala de expedição do Tribunal”, afirma. Segundo o Supremo Tribunal Administrativo, além do excesso de ações contra a AIMA, há falta de pessoal. Dos 45 oficiais de justiça que deveriam estar trabalhando no Tribunal de Lisboa, apenas 33 estão na ativa.

Em 2022, o brasileiro protocolou, junto à Conservatória de Lisboa, um processo requerendo a nacionalidade lusa pode ser descendente de judeus sefarditas, que foram expulsos de Portugal durante a Inquisição. Na ação impetrada contra o IRN, Fortes Máximo alegou que, por ter sérios problemas de saúde, a tão desejada cidadania poderia não lhe ser concedida ainda em vida, devido à lentidão do IRN na análise dos documentos. “Tenho um câncer de próstata, operei o coração e quase morri de Covid-19. Creio que tenho o direito que requerer urgência na análise do meu caso. Quanto mais tempo de vida terei?”, indaga. O pedido do brasileiro está no meio de mais de 420 mil processos encalhados no Instituto dos Registros e do Notariado, que não respondeu aos questionamentos do PÚBLICO Brasil.

Foto O engenheiro químico aposentado Lanny Fortes Máximo conseguiu decisão judicial para que seu processo de cidadania portuguesa seja acelerado, mas de nada adiantou Arquivo pessoal

Trânsito em julgado

Desde que saiu a decisão judicial a seu favor, o brasileiro tem, reiteradamente, enviado e-mails ao IRN. E a resposta é sempre a mesma, conforme os documentos aos quais o PÚBLICO Brasil teve acesso: “O Instituto só cumprirá a sentença quando o caso for transitado em julgado”. Ou seja, enquanto houver possibilidade de recursos na Justiça por parte do IRN, tudo continuará como está, no ritmo que o órgão considerar adequado para a análise dos pedidos de cidadania. O advogado do aposentado, João Roseira, do escritório Martins Castro, afirma que o IRN não pode continuar agindo desta forma diante da sentença dada pela juíza Daniela Santos Costa, pois os recursos não têm efeitos suspensivos. “A sentença dada pela magistrada deve ser cumprida tempestivamente”, diz.

Por precaução, devido à saúde debilitada, Fortes Máximo decidiu esperar pelo desenrolar do caso no Rio de Janeiro. “Meu desejo é de morar em definitivo em Portugal. Para isso, comprei uma casa em Tomar, que está me esperando. Mas só vou me instalar lá quando estiver com a minha cidadania em mãos”, ressalta. Ele conta que se apaixonou por Portugal em 2016. Depois de amadurecer a ideia de viver no país, adquiriu um imóvel num balneário próximo a Tomar. O tempo passou e a saúde se agravou. “Então, decidi vender essa casa para comprar uma outra no centro da cidade, mais próxima de um hospital, para o caso de emergência”, relata.

O aposentado garante que toda a documentação exigida pelo IRN foi entregue, inclusive o laudo que certifica a descendência dele de judeus sefarditas. “Sei que há uma sobrecarga na Justiça portuguesa neste momento, mas é preciso que as decisões consideradas urgentes sejam levadas adiante. Estou esperando a notificação do IRN por um oficial de justiça há quase três meses. Pelo Código de Processo Português, ordem judicial é para ser cumprida imediatamente”, assinala.

Ao PÚBLICO Brasil, o Supremo Tribunal Administrativo informa, sem entrar no mérito do caso do brasileiro, que os problemas enfrentados pelos cidadãos “não foram criados” pelo Judiciário. E ressalta que, somente em outubro e novembro do ano passado, o Tribunal de Lisboa registrou o ingresso de 21.526 ações contra a AIMA.

Enxurrada italiana

Fábio Knauer, CEO da Aliança Portuguesa, destaca que, se o Instituto dos Registros e do Notariado começar a enfrentar uma onda de ações judiciais para decidir sobre pedidos de cidadania, poderá se repetir em Portugal o que se tornou frequente na Itália. “Havia pessoas esperando por 12 anos para ser atendidas nos consulados italianos, em especial, no Brasil. Diante dessa demora, essas pessoas recorreram aos tribunais da Itália, que passaram a dar sentenças favoráveis, obrigando a concessão de cidadania a descendentes de italianos. Nesses casos, a nacionalidade tem saído em cerca de dois anos”, lembra. “Podemos ver isso acontecendo em Portugal”, alerta.

Por enquanto, complementa a advogada Catarina Zuccaro, a Justiça portuguesa só tem dado sentenças contra o IRN em caso de doenças graves, isto é, quando aqueles que estão pedindo a cidadania lusa comprovem a debilidade da saúde. “Não vejo espaço para ocorrer em Portugal o que se viu na Itália”, afirma.

Para tentar colocar um freio na judicialização dos pedidos de cidadania, o governo italiano introduziu, no Orçamento de 2025, um artigo mudando a forma de pagamento pela nacionalidade. Até então, o custo arcado pelos descendentes de italianos era por processo. Se 30 pessoas de uma mesma família entrassem com pedidos de nacionalidade, o valor a ser pago ao Tribunal era um só, de 545 euros (R$ 3,5 mil). Agora, a cobrança será de 600 euros (R$ 3.850) por pessoa, encarecendo as ações judiciais.