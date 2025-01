Brasileiros, europeus e árabes devem disputar controle do novo Aeroporto de Cascais

Licitação do Aeroporto de Cascais começará em 27 de março. Três empresas já pediram informações à Câmara Municipal. Vencedora terá de investir 35 milhões de euros no terminal.

Foi aberta a licitação para a concessão do Aeroporto de Cascais. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal, Carlos Carreiras, para quem o processo começa em 27 de março e deverá ser concluído em 27 de outubro deste ano. O início da operação por parte da empresa que ficará responsável pela gestão do terminal está marcado para 1º de janeiro de 2026. Desde o início do processo licitatório e já em operação, o novo aeroporto criará 5.400 postos de trabalho.

Pelo menos três empresas privadas devem participar da disputa, mas, segundo Carreiras, os nomes serão mantidos em sigilo neste momento. Essas companhias já fizeram consultas à prefeitura visando a participação no certame. São oriundas da Europa, da América do Sul (Brasil) e do Oriente Médio. A futura concessionária terá a obrigação de investir 35 milhões de euros (R$ 224 milhões) no aeroporto. O prazo do contrato será de 50 anos, prorrogável por mais 25.

De acordo com Carreiras, a Câmara tomou algumas medidas de infraestrutura no atual aeródromo, de maneira que despertasse o interesse das empresas concorrentes. Foi uma estratégia para que não se repita o fracasso de dois processos licitatórios anteriores. Em um deles, não houve cumprimento das exigências previstas no edital. No outro, faltaram interessados.

Foto Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, afirma que empresa vencedora da licitação terá de investir 35 milhões de euros no aeroporto Carlos Vasconcelos

O presidente da Câmara de Cascais explica que as diversas fases para a concessão do aeroporto levaram em consideração o acesso a todas as informações possíveis aos concorrentes. "A nossa preocupação foi a de garantir a total transparência do processo de concessão e a não vinculação com a nova administração autárquica, face às eleições municipais que ocorrerão neste ano. Queremos que tudo fique claro com o calendário divulgado aos interessados", ressalta.

Falta de pessoal

A administração municipal realizou obras de modernização no aeroporto, que totalizaram 15 milhões de euros (R$ 96 milhões), para a construção de um quartel de bombeiros, uma nova torre de controle e um terminal de passageiros (aerogare) moderno e funcional. "Vamos resolver o problema da pressão sobre o aeroporto de Lisboa, atraindo toda a aviação executiva para Cascais, liberando o principal terminal do país para unicamente operar com a aviação comercial", destaca Carreiras.

Outro avanço apontado pelo prefeito é a formação de pilotos em simuladores, que já está em andamento. Ele adianta que o projeto incluirá, no entorno do aeroporto, áreas de manutenção e de formação de pilotos, mecânicos e pessoal de cabine. Pelos cálculos de Carreiras, há atualmente no mundo necessidade de mais de 2 milhões de profissionais para o setor e, somente em Portugal, há falta de pessoal para ocupar 500 novos postos de trabalho.

"Estamos falando de um aeroporto-escola", garante Carreiras, acrescentando que já iniciou entendimentos com a Universidade Nova de Lisboa para investimentos em cursos regulares. Ele prevê, ainda, a destinação de área para cursos de pós-graduação em engenharia aeronáutica e aeroespacial.

Modernização

Na opinião do diretor-geral do aeroporto, Jorge Roquette, a instalação da nova torre de controle do terminal será um passo importante na modernização dos serviços prestados aos usuários. “Ampliará, em muito, o campo de visão da pista e da área de taxiamento. Porém, o mais importante será a implantação de equipamentos, os mais modernos existentes para a navegação aérea”, garante.

Foto Diretor-geral do Aeroporto de Cascais, Jorge Roquette assegura que a instalação da nova torre de controle do terminal será um passo importante na modernização dos serviços prestados aos usuários Carlos Vasconcelos

Roquette informa que, na nova torre, haverá espaço dedicado para treinamento e formação de controladores de tráfego aéreo. “Será um upgrade, que dará outro tipo de resposta, a ser administrado pela NAV (empresa estatal portuguesa de controle do tráfego aéreo).

Além da melhoria no controle do espaço aéreo, as instalações do aeroporto contarão com nova aerogare, com salas para a autoridade tributária aduaneira, policiais e operadores e área de atendimento ao público. O novo quartel do Corpo de Bombeiros passará a contar com mais viaturas de combate a incêndios e de apoio e cerca de 22 homens diariamente à disposição.

O cronograma da licitação do Aeroporto de Cascais prevê várias estampas, desde a fase de pré-qualificação das empresas e de propostas até as audiências prévias, a habilitação, a caução e a assinatura do contrato.