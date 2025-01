Temido apoia Santos Silva, João Soares diz que ex-presidente da AR “não cumpre requisitos”

A eurodeputada defende que o PS deve apoiar “uma personalidade com grande experiência política” e lança Santos Silva. Já João Soares não vê condições no socialista para se candidatar a Belém.

A crítica feita por Augusto Santos Silva a António José Seguro de que não cumpre os "requisitos mínimos" para ser apoiado pelo PS na corrida a Belém está a gerar apoios e contra-apoios dos socialistas aos potenciais candidatos. Marta Temido aproveitou para "incentivar" o ex-presidente do Parlamento a candidatar-se em 2026, mas João Soares devolveu as críticas feitas a Seguro, afirmando que Santos Silva "não cumpre todos os requisitos".

Augusto Santos Silva deu esta sexta-feira uma entrevista à RTP2 em que considerou que o PS não deve apoiar António José Seguro, antigo líder dos socialistas, na corrida às presidenciais: "Não parece cumprir os requisitos mínimos de uma candidatura que possa ser apoiada pelo PS", disse, acusando-o de "ficar pelas banalidades".

O antigo presidente da Assembleia da República preferia ver António Vitorino a candidatar-se e garantiu que nunca vai concorrer contra o socialista, mantendo, ainda assim, a porta aberta a uma eventual candidatura à Presidência. As declarações já motivaram uma resposta por parte de Francisco Assis, eurodeputado e primeiro apoiante público de Seguro, que diz "estar em curso uma campanha organizada" para "impedir uma candidatura" do antigo secretário-geral.

Por outro lado, a sua colega de bancada, Marta Temido, que foi a primeira eleita do PS nas europeias, defende Santos Silva. Numa publicação no Facebook, a antiga ministra da Saúde considera que o partido deve "ter uma candidatura única" de "uma personalidade com grande experiência política nacional e internacional" e dá os exemplos de António Vitorino e Santos Silva. Mas é sobre o último que recai o seu apoio: "Pessoalmente não tenho dúvida em incentivar Augusto Santos Silva."

Já João Soares, antigo ministro da Cultura e presidente da câmara de Lisboa, criticou Santos Silva, recuperando as declarações do próprio sobre Seguro. "Pessoalmente, considero que Augusto Santos Silva não cumpre todos os requisitos para ser um bom candidato a Presidente da Republica", escreveu também numa publicação no Facebook, em que defendeu que Santos Silva "ficou-se, infelizmente, por banalidades e mínimos lamentáveis". Desde logo, nas "avaliações de actual e anteriores presidentes da República".

Numa altura em que o próprio líder do PS, Pedro Nuno Santos, quer acelerar o ritmo da escolha do candidato apoiado pelo partido — defendeu este sábado que os "interessados numa candidatura presidencial têm de manifestar essa vontade" e "quanto mais depressa melhor" —, os próprios socialistas vão, assim, declarando os seus apoios e críticas aos três putativos candidatos.