Deputada Manuela Tender, que foi do PSD, é a candidata do Chega a Chaves

A deputada Manuela Tender, que fez parte da bancada do PSD durante dois mandatos, vai ser a candidata do Chega à Câmara Municipal de Chaves. A informação foi divulgada pelo partido este domingo, num comunicado em que indica que também o deputado Nuno Gabriel se vai candidatar às autárquicas por Sesimbra e que vai ter candidatos em Setúbal, Elvas, Évora, Serpa, Ourique, Mangualde e Valongo.

O Chega quer ser a terceira força autárquica para ganhar implantação partidária no país, estando, sobretudo, apostado em conquistar câmaras no Alentejo e no Algarve, como o PÚBLICO noticiou este domingo. Alguns candidatos para esse desafio já estão escolhidos e vêm do PSD, uma estratégia assumida pelo partido.

É o caso de Manuela Tender, antiga deputada do PSD de 2011 a 2019 e actualmente deputada pelo Chega, que vai ser a cabeça de lista por Chaves; de Lina Lopes, ex-deputada social-democrata de 2019 a 2024, que se desfiliou para ser candidata pelo Chega a Setúbal; e de António Pais Silva, antigo vice-presidente e vereador do PSD na câmara de Mangualde, que se candidata novamente a esse município pelo Chega.

Com 53 anos, Manuela Tender, professora de profissão, é presidente da comissão de educação e ciência do Parlamento, para o qual foi eleita pelo círculo de Vila Real. Já Lina Lopes, de 63 anos, também professora de profissão, trabalha no gabinete de Diogo Pacheco Amorim, vice-presidente da Assembleia da República. E António Pais Silva, de 57 anos, é advogado e vereador do Chega em Mangualde, tendo sido director comercial da Tecnoforma, empresa envolvida num caso de suspeitas de favorecimento que foi arquivado pelo Ministério Público.

Em Sesimbra, o candidato é outro deputado: Nuno Gabriel, ex-gestor de 47 anos, eleito por Setúbal e presidente da comissão política distrital de Setúbal do Chega. Aos 60 anos, José Eurico Malhado, ex-autarca da junta de Vila Boim eleito como independente nas listas do PSD e técnico de vendas, é o candidato por Elvas.

Para o município de Évora, o Chega escolheu o gestor agrícola de 41 anos Ruben Miguéis, que é também sócio e director de empresas. A aposta em Ourique é novamente Idalete Brito, de 48 anos, "empresária no sector do alojamento local" e assistente social na Santa Casa da Misericórdia de Ourique.

Mário Cavaco, de 64 anos, outro empresário no sector imobiliário e ex-oficial superior da Força Aérea, assim presidente da comissão política distrital de Beja, é o nome para Serpa. Em Valongo, o candidato é Rui Marques da Silva, contabilista e consultor de 57 anos que concorre novamente ao município, mas agora no lugar cimeiro da lista.

No comunicado divulgado pelo Chega, o partido assume que quer "liderar a transformação" em Portugal com vista à "defesa das populações", deixando críticas aos três maiores partidos ao nível autárquico, isto é, PS, PSD e PCP, por terem feito "pouco" para "desenvolver os municípios e garantir condições de vida dignas". Outra prioridade definida pelo Chega é "acabar com a corrupção a nível local".