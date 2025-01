Autárquicas: ex-secretário de Estado Alberto Souto de Miranda é o candidato do PS a Aveiro

O ex-secretário de Estado Adjunto e das Comunicações Alberto Souto de Miranda é o candidato do PS à Câmara Municipal de Aveiro, revelou a Comissão Política Concelhia. Junta-se, assim, a uma lista de candidatos socialistas às eleições autárquicas que já conta com Alexandra Leitão em Lisboa, Manuel Pizarro no Porto ou Carlos Zorrinho em Évora.

O nome de Alberto Souto de Miranda foi escolhido este sábado por voto secreto em reunião ordinária da Comissão Política Concelhia de Aveiro do PS. O socialista, que liderou a Câmara Municipal de Aveiro entre 1998 e 2005, era o único nome inscrito no boletim de voto, informou o partido em comunicado.

Congratulando-se com esta escolha, a concelhia do PS assumiu que o objectivo é vencer as eleições autárquicas "de olhos postos no futuro e de mãos dadas com os aveirenses". "Queremos um município liderado por quem está disponível para servir a sua terra e as suas gentes", refere o comunicado.

A concelhia do PS/Aveiro assumiu querer um município "inclusivo, ambientalmente responsável, culturalmente pujante, economicamente dinâmico". E ainda um município que integre os imigrantes, que tenha habitação acessível, que aborde a mobilidade de forma integrada e intermunicipal, que ordene o turismo e que aproxime os cidadãos aos órgãos que decidem o seu presente e o seu futuro.

Alberto Souto de Miranda nasceu em 1958, em Aveiro, e é licenciado em Direito, pós-graduado em Direito Europeu e em Ciências Jurídicas e mestre em Ciências Jurídicas. O socialista foi vice-presidente da Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM) entre 2006 e 2012 e entre 2012 e 2017 responsável pela protecção de dados do Banco Europeu de Investimento.

O antigo secretário de Estado Adjunto e das Comunicações no Governo de António Costa assumiu diferentes cargos na Caixa Geral de Depósitos (CGD), nomeadamente vogal não executivo do conselho de administração, presidente da Comissão de Governo e membro da Comissão de Auditoria e Controlo Interno e da Comissão de Nomeações, Avaliações e Remunerações.

Actualmente, a Câmara Municipal de Aveiro é liderada pelo social-democrata Ribau Esteves que completará o seu terceiro mandato e que não poderá, por esse motivo, recandidatar-se.

O PS tem vindo a anunciar os seus candidatos às autárquicas de Setembro/Outubro nos últimos meses, sendo já conhecidos nomes como Alexandra Leitão, que vai concorrer por Lisboa, Manuel Pizarro pelo Porto, Carlos Zorrinho por Évora, Ricardo Leão por Loures, João Paulo Correia por Vila Nova de Gaia, António Braga por Braga, Luís Filipe Araújo por Gondomar ou José Fernando Martins por Mação.