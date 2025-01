Assis afirma que há campanha organizada no PS para impedir Seguro de ser candidato

O eurodeputado socialista Francisco Assis afirmou neste domingo que há no PS uma campanha organizada para impedir a candidatura de António José Seguro às eleições presidenciais, considerando que o antigo secretário-geral está a ser atacado de modo inaceitável.

Na sexta-feira, em entrevista à RTP2, Augusto Santos Silva, ex-presidente da Assembleia da República, manifestou a opinião de que António José Seguro não cumpre "os requisitos mínimos de uma candidatura que possa ser apoiada pelo PS e por um vasto campo de forças democráticas", porque "se fica pelas banalidades".

Na nota que enviou à agência Lusa, no entanto, Francisco Assis não aponta situações em concreto nem nomeia qualquer dirigente socialista. "O debate democrático pressupõe o respeito por regras de civilidade mínimas, sob pena de se transformar numa lamentável troca de insultos e de acusações abjectas. Aos principais responsáveis políticos exige-se elevação e contenção", escreveu o eurodeputado do PS.

A seguir, Francisco Assis disse não poder "deixar de recriminar o modo como algumas figuras do PS se têm vindo a referir ao antigo secretário-geral do partido António José Seguro". "Parece estar em curso uma campanha devidamente organizada com um único intuito: impedir uma candidatura presidencial do António José Seguro. É legítimo não apoiar essa eventual candidatura, é inaceitável o modo que está a ser utilizado para a tentar inviabilizar", acusou.

Francisco Assis defendeu depois que António José Seguro "é um homem de carácter, condição que deveria ser imprescindível para o exercício de funções públicas". "Ao longo do seu percurso tem revelado qualidades que fazem falta na nossa vida política: Não troca convicções por oportunidades, antepõe as causas à carreira, coloca o interesse geral acima das ambições grupais, cultiva a independência e rejeita o servilismo próprio de quem visa apenas sobreviver", sustentou ainda.

O antigo presidente do grupo parlamentar do PS acredita que "a maioria dos militantes e dos simpatizantes do PS têm respeito e admiração pelo António José Seguro e repudiam estes comportamentos impróprios e que atentam contra o melhor da tradição do PS".

Francisco Assis foi o primeiro socialista a declarar apoio público a Seguro, caso o antigo líder do PS avance com uma candidatura a Belém. Em Novembro disse à Rádio Observador: “Se porventura, António José Seguro entender candidatar-se à Presidência da República contará com o meu apoio."