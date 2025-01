Advogados e juízes rejeitam criminalizar stealthing como fraude sexual

Entidades que emitiram pareceres sobre a proposta do PAN para casos de remoção do preservativo durante o acto sexual sem consentimento dizem que o partido deve reformular iniciativa.

O PAN quer criminalizar o stealthing, isto é, a remoção do preservativo durante o acto sexual sem consentimento, inscrevendo na lei que constitui um crime de fraude sexual. Mas as várias entidades que se pronunciaram sobre o projecto-lei do partido (os conselhos superiores do Ministério Público e da Magistratura, o conselho geral da Ordem dos Advogados e a APAV) opõem-se, pedindo que seja criado um crime autónomo ou se inclua esta prática no crime de violação.