Direito de resposta: “Imigrantes põem cães fora dos jardins e obrigam gays a esconderem-se? É mentira”, publicado online a 10 de Janeiro de 2025 às 14h58

A verificação de factos publicada pelo jornal Público, na plataforma online do jornal Público, a 10 de janeiro de 2025, demonstra uma clara falta de rigor e parece ignorar fontes e dados amplamente disponíveis que confirmam a veracidade das minhas afirmações feitas no vídeo de novembro. Estas declarações não só foram fundamentadas na altura, como continuam a ser corroboradas por múltiplas fontes credíveis.

A verificação do jornal Público surge quase dois meses após o meu vídeo com data de 20 de novembro e, inexplicavelmente, ignora as fontes e informação. O que motiva esta análise tão tardia? Por que razão não foi feita uma análise quando foi o vídeo publicado, altura quando os factos eram amplamente discutidos? Esta demora parece indicar uma tentativa de desviar o foco ou de criar um ataque político seletivo.

Além disso, a verificação falha em reconhecer que as minhas declarações estavam baseadas em reportagens internacionais, incluindo a do The Telegraph, de 18 de novembro de 2024, que já detalhava as preocupações em relação à segurança de judeus e pessoas LGBTQ+ em certas zonas da Alemanha. Ignorar ainda o relatório oficial galês, apenas demonstra a falta de rigor e objetividade da análise.

Este caso demonstra que o problema não está nas minhas declarações, mas na tentativa de certos meios de comunicação em descredibilizar quem denuncia questões reais e sensíveis. Ignorar fontes como o Haaretz, o New York Post, o Straight Arrow News, o Newsweek e o relatório oficial do Climate Cymru BAME é, no mínimo, desonesto. A comunicação social deve servir a verdade, não agendas políticas. O povo português está atento e não tolera mais este tipo de manipulação.

ANEXOS: Fontes que sustentam as declarações do deputado

1. Haaretz

Título: Berlin Police Chief Warns Jews and LGBTQs to ‘Be Cautious’ in Arab Areas

Link: https://www.haaretz.com/world-news/europe/2024-11-19/ty-article/.premium/berlin-police-chief-warns-jews-and-lgbtqs-to-be-cautious-in-muslim-neighborhoods/00000193-4500-d256-a3db-57a56b830000

Num artigo recente, o Haaretz destacou que, desde 7 de outubro de 2024, a polícia de Berlim investigou mais de 6.200 denúncias de antissemitismo, muitas delas relacionadas com bairros de maioria árabe. A própria polícia aconselhou judeus e membros da comunidade LGBTQ+ a “terem cautela” nestas áreas.

2. Straight Arrow News

Título: Berlin police chief advises caution for Jewish, LGBTQ+ people in certain areas

Link: https://san.com/cc/berlin-police-chief-advises-caution-for-jewish-lgbtq-people-in-certain-areas/

Esta fonte confirmou que o chefe da polícia de Berlim alertou para a necessidade de judeus e pessoas LGBTQ+ terem cuidado em bairros com grandes populações árabes, destacando o aumento das tensões e incidentes.

3. New York Post

Título: Chilling warning in Berlin to Jews, openly gay people to watch their back

Link: https://nypost.com/2024/11/19/world-news/berlins-top-cop-issues-chilling-warning-to-jews-openly-gay-people-to-watch-their-backs-in-arab-majority-neighborhoods/

O artigo detalhou como o chefe da polícia de Berlim apelou à vigilância de judeus e pessoas abertamente gays ao atravessarem bairros de maioria árabe, citando um ambiente hostil que tem gerado preocupações crescentes.

4. Newsweek

Título: Berlin Police Chief Issues Warning for Jewish and LGBTQ+ People

Link: https://www.newsweek.com/jewish-berlin-germany-antisemitism-lgbtq-arab-1988228

Este meio também reportou as declarações do chefe da polícia de Berlim, reforçando os alertas sobre a necessidade de cautela em zonas específicas devido ao aumento de episódios de intolerância.

5. The Telegraph

Título: Jews and gay people told to hide identity in Arab areas of Germany

Link: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/11/18/jews-gay-people-hide-identity-arab-areas-germany/

6. Relatório Oficial no País de Gales

Título: Climate Cymru BAME - Relatório de Ação Climática

Publicado no site oficial do Governo galês.

Link: https://gov.wales

Relatório Oficial no País de Gales

No caso das zonas verdes, as minhas declarações basearam-se no relatório do Climate Cymru BAME, um grupo de ação climática, que foi publicado no site do Governo galês. Este relatório inclui a recomendação de criar “zonas de agricultura urbana (loteamentos) e zonas sem cães nos espaços verdes locais”. Este facto, documentado de forma oficial, reforça a ideia de que há movimentos a propor alterações que interferem com os usos tradicionais destes espaços. Assim, a tentativa de descredibilizar as minhas afirmações é injustificada e desprovida de fundamento.

Pedro dos Santos Frazão, deputado do Chega.

Nota da Direcção Editorial do PÚBLICO:

Não há qualquer ordem governamental ou das autoridades do País Gales para impedir o acesso de animais a espaços verdes devido a imigrantes, como indicado pelas fontes credíveis citadas pelo PÚBLICO. Nem os gays nem os judeus são aconselhados a esconderem a sua identidade em bairros frequentados pela comunidade árabe, como o comprovam as declarações da Chefe da Polícia de Berlim.