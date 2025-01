Sem foco? O que causa perda da atenção e dicas para evitar

Em média, as pessoas conseguem ficar 45 segundos concentradas. Há 20 anos, eram dois minutos e meio. Eis algumas dicas para uma melhor concentração.

Quanto tempo consegues ficar concentrado numa única tarefa? Realmente fazendo só uma coisa, seja estudar, escrever um relatório ou ler este texto (importante!)...?



Fica a saber que, em média, as pessoas conseguem ficar 45 segundos. Há 20 anos, eram dois minutos e meio. A capacidade de atenção humana caiu 70%. Os dados são de um estudo publicado na revista científica Frontiers in Cognitions.

O que pode ter causado essa mudança?

Vivemos numa era de estímulos: telemóvel, redes sociais, aplicações de mensagens... Tenta listar quantas tarefas (algumas nada urgentes) incluímos na nossa rotina e mergulhamos nelas quase sem perceber.

"Antes, podíamos concentrar-nos por mais tempo. Por exemplo, você ia trabalhar e ficava fazendo só aquilo, não tinha um telemóvel vibrando a cada dois segundos [...]", diz Ana Carolina Souza, neurocientista e sócia da Nêmesis, empresa de neurociência organizacional brasileiras. Tantas opções geraram uma fragmentação no foco, que diminui nossa concentração nas tarefas, afirma Souza.

Por exemplo: se recebes uma nova mensagem enquanto respondes a um email, a tua atenção é capturada pela notificação. Assim, perdes o foco na actividade inicial e trocas para a novidade. O resultado: o cérebro tem dificuldade de focar numa única tarefa. O acesso constante às redes sociais, por exemplo, gera uma fadiga cerebral.

"Nos distraímos muitas vezes com o excesso de informações, e não temos paciência para focar em conteúdos profundos" diz Letícia Rodrigues, psicóloga e consultora de carreiras da Fiorire.

E como é que isso afecta o dia-a-dia de trabalho? São inúmeras as consequências negativas, e listo algumas aqui:

Procrastinação

Pessoas que não conseguem manter-se concentradas tendem a adiar as tarefas e levar mais tempo para concretizar projectos, segundo Rodrigues. Com isso, acabamos evitando coisas que são complexas ou menos interessantes, que precisam de foco, explica Souza.

Baixa produtividade

Interromper o desenvolvimento de actividades para ver e-mails ou mensagens pessoais atrasa a entrega de tarefas. Aqui, o problema não está em olhar os teus recados, e sim em atrasar tarefas pela excessividade de pausas, comenta Távira Magalhães, directora de RH da Sólides.

Impaciência

Por causa da dificuldade em focar, há uma busca constante por conteúdos curtos. Como consequência, muitas pessoas não conseguem ouvir palestras até o final ou ter discussões profundas e complexas — já que isso toma muito tempo —, diz Souza.

Mas… Nem tudo está perdido! A boa notícia é que é possível melhorar a falta de atenção. Vê algumas dicas práticas de como fazer isso.

Analisa a tua rotina

Tenta encontrar o que está atrapalhando a tua concentração. Tempo excessivo de ecrãs? Recebes muitas mensagens? Utilizas aplicações demais?

Depois, estabelece soluções. Excluir alguma aplicação, estabelecer limite de tempo no uso do telemóvel, e silenciar mensagens podem ser alternativas interessantes. Com isso, reduzes a estimulação indesejada.

Tem uma boa noite de sono

Dormir bem é o primeiro passo para quem quer ter uma boa atenção no dia-a-dia. "Quando você dorme melhor, começa a ter mais controlo sobre o seu comportamento" explica a neurocientista Souza.

Faz pausas

Estabelecer períodos de descanso entre tarefas é importante para iniciar novas actividades com mais atenção. Por isso, alguns minutos de intervalo entre as tarefas são bem-vindos, aconselha Magalhães.

Insere hobbies no dia-a-dia

Se gostas de jogos, os de tabuleiro podem ser uma boa opção para treinar o foco. "Você fica envolvido numa actividade que te ajuda a ficar concentrado mais tempo, fazendo uma única coisa de uma forma prazerosa" diz a neurocientista. Eles também ajudam na construção do pensamento lógico e colaboração, segundo Souza.

Ler é outro bom exercício. "É preciso ficar concentrado um tempo para conseguir entender, acompanhar e imaginar." Não precisa começar com um livro de 500 páginas. Escolha um artigo, depois passe para uma coluna e depois leia alguns capítulos.

Os hobbies, além de auxiliar na atenção, também servem como um descanso mental.

"Se eu passo horas na frente de telas, ou se vejo o mesmo assunto [por muito tempo], não tenho um descanso para o meu cérebro, que está gastando muita energia para se manter conectado" comenta Rodrigues.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S. Paulo

​Nota do editor: o PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.