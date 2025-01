O salto estratégico de Portugal nas energias renováveis

É fundamental uma estratégia que aproveite a capacidade do país de produzir energia renovável, essencial para atrair investimento que pode alavancar Portugal para a liderança das economias do futuro.

Um dos factos políticos europeus mais relevantes no arranque do ano foi a atitude do primeiro-ministro Eslovaco, Robert Fico, até recentemente membro da família política socialista europeia, de romper com a unidade Europeia de apoio à Ucrânia, procurando restabelecer o fornecimento de gás russo à Eslováquia por via da Ucrânia, uma atitude que foi prontamente contrariada por Volodymyr Zelensky. A dependência energética da Eslováquia foi mais forte do que os valores europeus e demonstra bem a forma como a energia representa um bem estratégico não só para as nações europeias, como para toda a União.

A questão da suficiência energética é essencial no desenvolvimento e autonomia estratégica e, nos últimos anos, Portugal tem-se destacado como um exemplo notável na transição para as energias renováveis. Dados recentes tornam público que, em 2024, o país atingiu um marco histórico, com 71% da eletricidade consumida a partir de fontes renováveis, o valor mais alto alguma vez registado. Em Portugal continental, 80,4% da eletricidade gerada teve origem renovável.

Este feito não só coloca Portugal na vanguarda da descarbonização, mas também demonstra o compromisso nacional com um futuro mais sustentável, independentemente de ciclos políticos ou estratégias de curto prazo.

A energia é um dos principais ativos de qualquer economia e hoje, mais do que nunca, seja pelo desafio climático, seja do ponto de vista estratégico, a competitividade das economias está fortemente dependente da sua capacidade energética. Portugal, pela sua posição geográfica, poderá não só servir as necessidades energéticas do país sem depender de recursos energéticos externos – como acontecia com as fontes de energia fóssil –, como poderá até vir a exportar energia.

A combinação de fontes de energia renovável de Portugal resulta já numa capacidade energética extraordinária. A energia hídrica representou cerca de 31,87% da produção nacional, logo seguido da eólica, 31%, e da energia solar, cerca de 11%. Estes números impressionantes refletem o investimento contínuo e estratégico em infraestruturas renováveis que têm vindo a transformar o panorama energético do país, que conta com apoios públicos – reforçados substancialmente pelo PRR –, mas também com um forte ímpeto da dinâmica privada e uma aposta forte na inovação e conhecimento.

Um dos aspetos mais notáveis desta transição é a significativa redução na produção de eletricidade a partir de combustíveis fósseis, que caiu 37% em comparação com 2022. Este declínio não só contribui para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, como também diminui a dependência de Portugal de fontes de energia poluentes e não renováveis.

Até julho de 2024, as energias renováveis representaram 83% da eletricidade produzida, colocando Portugal em quarto lugar entre os países com maior incorporação de renováveis. Este feito é um testemunho do compromisso do país com a sustentabilidade e a inovação no setor energético.

Além dos benefícios ambientais, o investimento em energias renováveis tem tido um impacto positivo na economia, criando empregos especializados, tanto diretos como indiretos. Estima-se que, no final de 2023, o setor empregasse mais de 66 mil pessoas, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do país.

No entanto, apesar do progresso substancial nas energias renováveis, a expansão de outras soluções de tecnologia limpa continua a ser um desafio. É agora crucial priorizar tecnologias em que Portugal tem a maior vantagem competitiva e que são essenciais para a descarbonização da economia portuguesa.

Para que Portugal se torne altamente competitivo em áreas de forte inovação, como na atração e fixação de centros de dados, centros de mineração de criptomoedas, no desenvolvimento de investimentos que exploram as capacidades da inteligência artificial, ou até mesmo na ambição de colocar o país entre os mais arrojados que lideram no domínio da computação quântica, é fundamental uma estratégia que aproveite a capacidade do país de produzir energia renovável a baixo custo. Esta capacidade é essencial para atrair investimento estrangeiro inovador, que pode alavancar Portugal para a liderança das economias do futuro.

Tal como referiu o matemático inglês Clive Humby, “os dados são o novo petróleo”, e esta capacidade estratégica poderá permitir a Portugal posicionar-se como um centro à escala global de fixação e desenvolvimento das indústrias de dados, consumidores intensivos de energia, mas que precisam de compatibilizar essas necessidades com preocupações económicas, ambientais e até estratégicas.

Em conclusão, o grande salto de Portugal nas energias renováveis é um exemplo inspirador de como conseguimos partilhar uma visão, promover o investimento e apostar na inovação para transformar um setor crucial para o futuro do planeta. À medida que continuamos a enfrentar os desafios das alterações climáticas, o sucesso de Portugal serve como um modelo a seguir para outros países, demonstrando que a transição para um futuro energético sustentável é não só possível, mas também benéfica em múltiplas frentes. A aposta em tecnologias limpas e inovadoras, aliada à produção de energia renovável, posiciona Portugal como um líder emergente nas economias de futuro.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico