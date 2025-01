Renovação da liderança escolar: um passo decisivo para o futuro da educação

A sugestão do Conselho de Escolas, de suspensão dos efeitos da lei para a não realização de eleições para diretores, desrespeita um dos princípios essenciais da democracia: a alternância no poder.

O sistema de gestão escolar em Portugal enfrenta um desafio crucial: assegurar a renovação das lideranças escolares para garantir a evolução das escolas e a adaptação às exigências de um mundo em transformação. A permanência prolongada de diretores de escola no cargo, por até 16 anos consecutivos, coloca em risco a alternância de poder, a capacidade de inovação na gestão escolar e a ligação entre as escolas e as necessidades da sociedade.

A recomendação N.º 01/2024 do Conselho das Escolas (CE), amplamente discutida, embora não disponível no site oficial do CE, levanta uma série de questões que merecem análise crítica. A proposta sugere a suspensão dos processos eleitorais para o cargo de diretor a partir de 1 de janeiro de 2025, bem como a criação de "soluções transitórias" para garantir o funcionamento das escolas até à aprovação de um novo diploma.

A sugestão de suspensão dos efeitos da lei em vigor, para a não realização de eleições para diretores desrespeita um dos princípios essenciais da democracia: a alternância no poder. A lei vigente estabelece um limite de quatro mandatos consecutivos para os diretores de escola, com a clara intenção de evitar a perpetuação no poder. Esta norma procura impedir a corrupção e viciação da lógica de poder, ao mesmo tempo que assegura uma gestão escolar dinâmica, aberta a novas ideias e capaz de se adaptar às mudanças. Suspender ou ignorar esta regra põe em causa o princípio da confiança na lei e nas instituições, enfraquece o sistema de gestão escolar e compromete os valores democráticos fundamentais que sustentam a educação.

Além disso, a proposta de criar "soluções transitórias" até à aprovação do novo diploma é vaga e arriscada, desde logo por se desconhecer o tempo de discussão, aprovação e vigência de um novo modelo. Tal proposta, ao ignorar o regime legal vigente, permitiria prorrogar sine die o mandato dos respectivos diretores para além dos limites que a lei pretende evitar e das garantias que estabelece. Estender o tempo ou número de mandatos dos diretores que já atingiram o limite legal representaria uma violação direta da legislação vigente e criaria um precedente perigoso, que não tem paralelo noutras instituições democráticas, gerando insegurança jurídica e administrativa.

A ideia de que é necessária a suspensão dos efeitos da lei em vigor e a sua perversão através de um regime temporário, para evitar um vazio de poder devido à cessação de funções de cerca de 200 diretores, é uma falácia que demonstra uma preocupação centrada exclusivamente em impedir a eleição de novos diretores. Aliás, mesmo sem a necessidade de um regime de transição, a legislação atual já prevê que o diretor cessante permaneça em funções até à tomada de posse do novo diretor, garantindo assim a continuidade administrativa e funcional das escolas. Substituir uma lei em vigor, por muito criticável que esta pudesse ser, por um regime temporário que seria inevitavelmente mais precário e omisso não faz qualquer sentido. Essa medida contraria a ideia de estabilidade escolar que os diretores alegam querer defender, uma vez que a estabilidade só pode ser assegurada no respeito pelas normas legais e pelos princípios democráticos que sustentam a renovação e a alternância na gestão escolar.

A tentativa de paralisar a eleição de novos diretores, com base em suposta ausência de quadros para a sua substituição, também não faz sentido, tendo em conta o grande número de professores qualificados para o cargo. Existem muitos profissionais com formação específica em Gestão e Administração Escolar, preparados para assumir estas funções. Ao adiar as eleições ou permitir que diretores que já atingiram o limite legal continuem no cargo, estamos a bloquear a emergência de novos líderes, comprometendo o progresso e a inovação nas escolas.

A legislação, ao limitar os mandatos, representa um equilíbrio essencial entre estabilidade e renovação. Este limite não é arbitrário; é uma medida preventiva para evitar que as lideranças se perpetuem. A resistência à mudança, não por falta de candidatos qualificados, mas por uma cultura de interesses, precisa de ser enfrentada.

A recomendação do CE, ao sugerir ainda que a experiência de gestão escolar seja automaticamente valorizada para os candidatos a diretor, reflete também ela a preocupação de priorizar a permanência no cargo em detrimento da competência e do mérito. A valorização abstracta da experiência solicitada pelos diretores, sem considerar a sua qualidade ou impacto, resulta, necessariamente, numa beneficiação despropositada, que introduz desigualdade na classificação da seleção de diretores, que relega para um segundo plano de avaliação o mérito dos candidatos, e representa um esforço dos diretores em exercício para a permanência no cargo.

Esta lógica de perpetuação não visa a estabilidade, mas a estagnação do sistema educativo. Ao pretender dar peso às supostas experiências dos diretores, corre-se o risco de criar um ciclo fechado, onde a mesma liderança se mantém, independentemente da sua capacidade de adaptação às novas realidades da educação. Esse cenário, como vimos em regimes autoritários, pode comprometer a qualidade e a relevância da educação, uma vez que impede a evolução e a transformação contínua das escolas.

Tendo os diretores de escola no horizonte, uma nova lei, moldada aos seus interesses, para além de pretenderem assegurar o período de transição no poder, caso não sejam introduzidas na nova lei normas transitórias que impeçam os diretores que atingiram o limite de mandatos consecutivos de se recandidatar, na verdade poderão, graças à alteração legal de regime, recandidatar-se e ter posição vantajosa na candidatura pelo facto, que defendem, de terem exercido tais funções, o que, resultaria na total perversão da lei e das garantias constitucionais, impedindo novas gerações de diretores de entrar no sistema de gestão escolar, com novas ideias, nova energia e novas abordagens necessárias à renovação escolar.

É imperativo que o novo diploma assegure a continuidade do regime anterior no que respeita a limitação de mandatos, impedindo que diretores que atingiram o limite de mandatos possam apresentar candidatura ao mesmo cargo pelo novo regime

O novo diploma deve ser mais do que uma simples revisão legislativa, deve ser um marco de transformação. Para garantir a renovação de lideranças, é imperativo que o novo diploma integre uma norma de transição que assegure a continuidade do regime anterior no que respeita a limitação de mandatos, impedindo expressamente que diretores que atingiram o limite máximo de mandatos possam apresentar candidatura ao mesmo cargo pelo novo regime, para se poder evitar, em alguns casos, o exercício vitalício da função.

O futuro da educação em Portugal exige coragem política e uma visão de longo prazo. O novo diploma deve ser claro, rigoroso e visionário, assegurando que as escolas não sejam lideradas por figuras permanentes, mas por líderes dinâmicos, comprometidos com a inovação e a modernização. As gerações futuras merecem um sistema educativo capaz de antecipar os desafios do século XXI com audácia e visão.