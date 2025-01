Apoios venenosos

Não sei que candidato apoiarei para as presidenciais, mas penso que se degrada a maçonaria colocando-a, como instituição, a apoiar um candidato. Convém esclarecer que não há uma maçonaria, mas maçonarias. E, por certo, a Regular é a mais polémica, conhecida, inclusivamente, por maçonaria dos negócios. Por alguma razão, José Mateus, um mestre desta Ordem, está com problemas na Justiça. E também, por alguma razão, se diz que é a que tem mais gente na política e como comentadores nos diferentes canais da televisão. Há já mesmo quem suspeite que, por estarem a inculcar as mesmas perspectivas políticas, tenha a intenção de criar o “Homem unidimensional”, com uma só “percepção” dos acontecimentos, de que falou Marcuse. No meu entender, este tipo de apoio, fosse ao almirante ou a outro candidato, só traz desvantagens para a candidatura.

As maçonarias têm como princípios orientadores, a igualdade, fraternidade e liberdade. Por isso, sempre que um nobre entrava na maçonaria, abdicava dos seus títulos nobiliários. O apoio a um candidato significa a opção por uma linha ideológica, o que, naturalmente, entra em contradição com os princípios da instituição. O melhor, seria ficar pela fulanização de quem apoia o almirante, libertando esse condicionamento da instituição. Aliás, os maçons foram os pais da República, mas nunca associaram a instituição a um partido republicano.

João Baptista Magalhães, Folhada

Poluição sonora e as cidades

A propósito do artigo no PÚBLICO de quinta-feira, acredito que o nível de poluição sonora será ainda mais abrasivo nas zonas onde há mais jardins públicos e privados ou parques, tal a praga da jardinagem mecanizada a praticamente toda a hora. Aparelhos como os sopra folhas, corta sebes, etc. com motores a gasolina e escape livre que, para além de emitir gases poluentes, invadem tudo com aquele ruído infernal e que certamente deveriam estar proibidos pela lei do ruído, tal o nível de decibéis. Mas ninguém põe fim a isto, como as autarquias que ainda usam este equipamento em larga escala nos seus espaços verdes, sem nenhum problema com o dano que causam ao ambiente em geral, o que é ainda mais grave atendendo a natureza desses espaços. Viver junto a jardins e parques não melhora a qualidade de vida destes moradores, como seria suposto, mas prejudica seriamente a sua saúde a vários níveis. Faz isto sentido?

Apesar de necessário, no tratamento destes espaços, só deveriam ser permitidos equipamentos eléctricos que mesmo não sendo totalmente silenciosos, atenuam bastante esse problema para além de não emitirem mais gases tóxicos do que já produzimos por outros meios. Estamos a caminho da metade do século XXI mas nesta, como noutras matérias, mais parece que não passamos de meados do século passado.

Pedro Coelho, Cascais

Dois homens ambiciosos e imprevisíveis

Amanhã, Donald Trump será empossado como presidente dos EUA. Como grande empresário, será previsível que, no exercício do cargo, julgue que a política dos EUA se deve gerir, no seu modus operandi, como uma empresa de acordo com os seus desígnios e caprichos de grande empresário. Antes de assumir o cargo, Trump foi lançando as suas balandronadas expansionistas, dirigindo recados nada tranquilizadores ao Panamá, México, Gronelândia e Canadá que, por sua vontade, até poderia constituir o 51.º estado. Como se não bastasse, Trump terá a seu lado o visionário Elon Musk, que não tem escrúpulos em apoiar as extremas-direitas que vão emergindo na Europa. O seu canal X tem milhões e milhões de seguidores e há dias a publicação de um artigo de seu punho pedia o voto para a extrema-direita da Alemanha (AfD), provocando a demissão de destacados periodistas do Welt am Sonntag e desencadeando uma acesa polémica no país. Na rede social X, Musk manteve uma conversa com a presidente do AfD, candidata às eleições alemãs de 23 de Fevereiro. O que pretenderão, verdadeiramente, Trump e Musk ao apoiarem, aberta ou dissimuladamente, as extremas-direitas europeias? Como avisou Joe Biden uma oligarquia começa a instalar-se nos EUA.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Ali Babá e os Quarenta Ladrões

Foi descoberta uma gruta entre Contumil e as Antas, no Porto, através de uma auditoria. Tudo indica que pertence a Ali Babá e aos Quarenta Ladrões, com um recheio de quase 60 milhões de euros, entre relojoaria, joalharia, material desportivo e informático, carros, ingressos para ver futebol, bilhetes para viajar, fazer refeições e alojamentos em resorts e hotéis de luxo. Nesta estória das Mil e Uma Noites, estranha-se o facto de o melhor hacker do mundo, que por acaso é português, especialista no "abre-te, Sésamo" de correspondência electrónica alheia, nunca ter dado com a entrada na gruta que dava acesso ao tesouro dos bandidos.

Emanuel Caetano, Ermesinde