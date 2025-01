Nero a tocar e Roma a arder

Eu ainda sou do tempo do cinema Star, na Avenida Guerra Junqueiro, em Lisboa. Era ponto de encontro de muitos pais e avós. Depois de jantar cedo, o meu avô gostava de ir ao cinema, que ficava ao virar da esquina. Eu tinha cerca de 20 anos quando fechou. Deu espaço — corrijam-me se estiver errada — à Zara. Ou terá dado lugar ao Cortefiel? Ou a Zara fechou e ali abriu o Cortefiel? Ou a Viva? Desculpem, já não me lembro dos números das portas, mas certinho é que o cinema Londres, um bocadinho mais acima, já na Avenida de Roma, deu lugar a uma loja de produtos chineses. O que nos faz pensar sobre como a cultura é substituída pelo retalho. Como compramos mais amorfamente quando não pensamos.

Era na cave da Zara que estava a secção jovem onde comprei dezenas de pares de calças e camisolas. Eu e as minhas irmãs não o fazíamos por atacado, como hoje a geração com a mesma idade faz, recorrendo às compras online, em plataformas como a Shein, mas quase... Por falar nesta empresa, a BBC esteve em dez fábricas na China, onde se trabalha 12 horas por dia, sem parar, a receber 13 cêntimos por peça. São as fábricas que produzem a roupa que chega a mais de 150 países, Portugal incluído. A Shein garante respeitar os direitos humanos na cadeia de produção.

Ainda hoje, descubro nas gavetas peças da Trafaluc, a marca jovem da Zara, impecáveis. Na mudança da estação, tentei ver-me livre de algumas mas, em vez de irem parar a um contentor, vivem agora nas gavetas da minha filha. Descobri que são vintage, não são velhas, nem antiquadas e têm muito estilo, diz-me a nova proprietária. A verdade é que estão óptimas, as cores são as mesmas, após inúmeras lavagens, e nem sombra de borboto. Não são só da Zara, mas da Benetton, da Stefanel e da Morgan. Hoje, uma peça de qualquer uma destas marcas (não posso pôr as mãos no fogo pela Morgan, que deixei de a comprar) não dura uma vida, não dura sequer uma estação. O jornalista Nicolás Rivero explica porque o prazo das peças dos dias de hoje é mais curto.

A decisão de fazer produtos de menor qualidade é bom para o negócio — ​o fundador da Zara está no top 10 dos homens mais ricos do mundo —​, mas péssimo para o ambiente e para nós, consumidores, que vivemos todos no mesmo planeta que está a ser destruído por decisões ​capitalistas que visam apenas o máximo lucro. E nós estamos pouco atentos, andamos alienados, somos pouco empáticos, ou... O que é que se passa? Durante os fogos na Califórnia, a BBC fez uma reportagem, onde dava conta que os super-ricos de Los Angeles tinham serviços de bombeiros privados para proteger as suas casas dos incêndios. Enquanto tudo ardia a poucos quilómetros e havia pessoas a morrerem, eles ali estavam, dispostos a não correr riscos. Se isto me indignou — a falta de sentido de comunidade, de solidariedade, de ética —, para muitos dos que comentam, o problema é a BBC que com esta reportagem está a tentar pôr uns contra os outros porque "de que serve teres dinheiro se não podes proteger a tua família?".

Até que há um leitor que pergunta, por que razão existem serviços de bombeiros privados? "Talvez se os ricos pagassem o que realmente devem, teríamos serviços sociais com melhores recursos, como a protecção contra incêndios... Para todos", responde. Porque é isto que acontece, não só lá como cá quando há partidos que pedem menos impostos, preocupados com os mais ricos, porque quando os ricos não pagam impostos, se adoecerem vão para o hospital privado (embora se estiverem mesmo, mesmo mal, acabarão por morrer no público), se os filhos não tiverem aulas, mudarão para o ensino privado, etc., etc.. "O dinheiro é deles e têm o direito de proteger a sua propriedade", diz outra leitora.

Os pobres deslumbrados com os ricos levaram à ascensão de uma oligarquia nos EUA, conforme alertou Joe Biden no seu discurso de despedida. "Hoje, uma oligarquia está a estabelecer-se na América, com extrema riqueza, poder e influência que ameaçam realmente toda a nossa democracia, os nossos direitos e liberdades elementares, e a justa oportunidade para todos", criticou o Presidente democrata, apontando para uma "concentração perigosa de poder nas mãos de um punhado de pessoas ultra-ricas". São os multimilionários do sector tecnológico que não querem regras para os seus negócios, é o liberalismo sem ética, sem preocupação se o regime é ou não democrata, se todos têm ou não acesso ao básico. São os tanques de água parados às suas portas, é Nero tocando lira enquanto Roma arde, para construir uma nova cidade, onde todos vivam subjugados.

O que me espanta é o deslumbramento. Beatriz Gosta, que é a convidada do podcast Cultas e Vinho Verde, de Inês Meneses, conta que tem uma hashtag nas suas redes que é #pobredeslumbrada, que usa quando vai a sítios mais sofisticados. "Ainda me deslumbro muito (...) estou a ostentar nas redes, mas sinto-me mal, por isso, uso o hashtag", justifica, depois de falar sobre relações, maternidade e novos projectos.

Quem não se deixa deslumbrar é Michelle Obama, que não marcará presença na tomada de posse de Trump, nesta segunda-feira; e os ex-presidentes Obama, Clinton e Bush, que estarão na cerimónia de juramento, mas não irão ao almoço que se segue. A cantora country Carrie Underwood cantará na tomada de posse e haverá um concerto dos Village People, famosos pelo hino Y.M.C.A.. Na quinta-feira foi divulgado o retrato presidencial de Donald Trump, a fotografia faz lembrar um momento menos bom. Entretanto, o próximo inquilino da Casa Branca já nomeou três embaixadores "especiais" para Hollywood, saiba quem são e quais serão as suas funções. Por cá, os Açores já se estão a preparar para as possíveis deportações em massa.

Ao ler o artigo da Elsa de Barros confesso que não deixei de pensar em Trump. A professora reflecte sobre esta necessidade de nós, pais, alimentarmos a auto-estima dos nossos filhos, mas como podemos estar a fazê-lo mal. "O reforço da auto-estima está alicerçado no reconhecimento da individualidade da criança, valorizando as características que fazem dela um ser único e especial. Mas não só. De forma mais ou menos subliminar, essa valorização muitas vezes realiza-se em comparação com os outros, com base numa postura competitiva que incentiva a criança a destacar-se, com o objectivo de ser tão boa ou, de preferência, melhor do que os seus pares."

Mas, quando é preciso chamar-lhe a atenção, fazemo-lo de maneira a não melindrá-la, logo, a criança não sabe como lidar com a frustração. Resultado: estamos a criar crianças narcisistas. Se ainda não nos deixámos deslumbrar pelos muito ricos, se não queremos filhos egocêntricos e pouco empáticos como Trump, Musk ou Zuckerberg, mas crianças preocupadas com quem está ao seu lado, temos de ensiná-las a lidar com o fracasso. Escreve Elsa de Barros: "Para ultrapassar esta intolerância ao fracasso, a solução passa por aumentar a tolerância ao mesmo, ganhando o hábito de repensar o fracasso, não para julgar ou para ficar a ruminar sobre o assunto, mas para o compreender, de modo a tirar conclusões e aprender lições para o futuro."

Boa semana!