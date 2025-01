Washington aguarda regresso de Trump sob medidas de segurança extremas

São esperadas pelo menos 200 mil pessoas nos diversos eventos relacionados com a tomada de posse de Donald Trump, esta segunda-feira, em Washington DC, com a capital norte-americana sob alerta máximo de segurança.

Apesar de Trump tomar posse às 12h locais (17h em Portugal continental), há eventos previstos ao longo de todo o dia. O frio intenso veio entretanto trocar as voltas à organização e às autoridades, levando à transferência da cerimónia de juramento e posse para o interior do Capitólio e da habitual parada presidencial na Avenida da Pensilvânia para o interior da arena desportiva Capital One.

A segurança, essa, manter-se-á reforçada. As autoridades têm preparados 48 quilómetros de cercas temporárias e vão encerrar grande parte do centro da capital norte-americana ao trânsito automóvel, com acessos bloqueados com barreiras de betão. Serão mobilizados cerca de 12 mil militares da Guarda Nacional, indica a Reuters.

Em causa, a possibilidade de distúrbios e protestos violentos, bem como o risco de uma repetição de um cenário semelhante ao do atentado de 1 de Janeiro em Nova Orleães, em que 14 pessoas morreram atropeladas e baleadas por um antigo militar norte-americano que declarara lealdade ao Daesh.

"Estamos num ambiente de maior ameaça", disse Matt McCool, agente especial dos Serviços Secretos, em conferência de imprensa, citado pela Reuters.

Não são os ataques de grupos violentos organizados que mais preocupam as forças de segurança, mas sim a hipótese de haver "lobos solitários", disse também à Reuters Thomas Manager, chefe da Polícia do Capitólio. O responsável referia-se não só ao ataque em Nova Orleães, mas à explosão de um veículo, também no dia de Ano Novo, em Las Vegas, numa acção perpetrada por outro militar norte-americano que dizia querer alertar para "os males do país", e ainda à tentativa de assassinato de Donald Trump a 13 de Julho de 2024, num comício na Pensilvânia.

McCool disse que a tentativa de homicídio de Trump "acordou" os Serviços Secretos. “Como agente dos Serviços Secretos, somos os guardiões da nossa democracia, e penso que o dia 13 de Julho deu-nos uma espécie de alerta para isso. Aquilo não pode absolutamente acontecer de novo”, disse.

Ainda na memória de Washington está também a invasão do Capitólio a 6 de Janeiro de 2021 por uma multidão de apoiantes de Trump, então prestes a concluir o seu primeiro mandato depois de ter sido derrotado nas urnas pelo democrata Joe Biden. Desta feita, teme-se a possibilidade de confrontos entre apoiantes e opositores do republicano à margem da sua segunda tomada de posse. Para segunda-feira está também prevista a realização de uma marcha anti-Trump que poderá congregar cerca de 25.000 manifestantes.

Juliette Kayyem, especialista em segurança interna e professora na Harvard Kennedy School, acredita que as autoridades estão a seguir as práticas habituais: “Planeia-se para o pior, mas o ideal é que esse cenário nunca se materialize”, explicou.

Antevendo o caos, muitos residentes da capital abandonaram a cidade já durante o fim-de-semana. Em sentido inverso, os hotéis de Washington esperam dezenas de milhares de hóspedes, ainda que a taxa de ocupação esteja abaixo de eventos anteriores. Segundo a Destination DC, cerca de 70% dos 34.500 quartos de hotel da capital estavam reservados paras as noites de 19 e 20. Em 2017, na primeira tomada de posse de Trump, a taxa de ocupação chegou aos 95%. Na segunda tomada de posse de Obama, em 2013, foi de 78%.