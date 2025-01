Chumbar no exame de aptidão militar fecha as portas à licenciatura no ensino superior. Também não se pode ser funcionário público, trabalhar nos governos locais ou na procuradoria.

O treino militar básico passou a ser obrigatório para os ucranianos. Quem quiser estudar no ensino superior ou aceder a cargos no funcionalismo público, nos governos locais ou nas procuradorias da Ucrânia deixou de o poder fazer se chumbar no exame ou se se recusar a fazer o juramento.

“Quero enfatizar que [o treino militar básico] é obrigatório”, disse o vice-ministro da Defesa, o brigadeiro general Serhii Melnyk, em entrevista ao site do Ministério da Defesa, citado pelo jornal online Ukrainska Pravda. "Se, no futuro, os estudantes não puderem fazer o exame por uma razão qualquer, ou, por exemplo, se receberem uma nota insuficiente, ou se se recusarem a prestar juramento, não poderão estudar nas instituições do ensino superior”, acrescentou.

A partir de Setembro deste ano, a Ucrânia começará a introduzir a formação básica militar para os estudantes nas instituições do ensino superior, de acordo com a lei sobre o dever militar e o serviço militar assinada pelo Presidente Volodymyr Zelensky.

Esta formação básica militar, que será dada a partir do segundo ano de estudos, inclui 90 horas de teoria e 210 horas de prática que será dada nos centros das Forças Armadas e em outras instituições.

A obrigatoriedade é válida para homens e mulheres no caso da teoria. A formação prática, no entanto, só é obrigatória para os homens considerados aptos para o serviço militar. As mulheres que se voluntariem para o fazer terão de passar por exames médicos antes de serem aceites.

De acordo com o jornal online Kyiv Independent, esta lei reflecte as mudanças nos estabelecimentos de ensino superior ucranianos ao longo de quase três anos de guerra com a Rússia (22 de Fevereiro), que visam não só dar formação militar à população, também evitar a evasão ao serviço militar.

Desde o ano passado, está também em vigor um programa piloto para actualizar a disciplina de Defesa cujo programa vinha da era soviética. A partir de 2027, será uma disciplina obrigatória.

Serhii Melnyk é vice-ministro da Defesa desde Outubro do ano passado, quando o ministro da Defesa, Rustem Umierov, decidiu nomeá-lo, junto com Serhii Boiev, como adjunto na mesma altura em que anunciou a entrada em funcionamento dos conselhos de supervisão da Agência de Aquisições da Defesa e do Operador Logístico Estatal.