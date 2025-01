Romi, Emily e Doron. Quem são as reféns israelitas libertadas pelo Hamas este domingo?

Romi Gonen estava ao telefone com a mãe quando um grupo de homens armados do movimento islamista palestiniano Hamas se aproximou do esconderijo que tinha improvisado. Era dia 7 de Outubro de 2023 e tinha viajado com amigos para a fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza para assistir ao festival de música Nova. Passou horas a fugir, na companhia dos amigos, para evitar as balas dos invasores.

"Vou morrer hoje", disse à mãe pelo telefone, antes de ser apanhada pelos militantes do Hamas. "Ela está viva", disseram os homens à mãe da jovem no momento em que foi capturada: "Vamos levá-la". E levaram mesmo: o sinal do telemóvel de Romi, uma bailarina de 23 anos, ​foi mais tarde interceptado pelas forças israelitas, que confirmaram que a jovem estava algures na Faixa de Gaza.

Agora será finalmente libertada. Romi Gonen é uma das três reféns israelitas que serão libertadas pelo Hamas este domingo. Juntamente com ela serão devolvidas também outras duas mulheres: Doron Steinbrecher e Emily Damari, que foram raptadas pelos militantes do movimento palestiniano também no dia 7 de Outubro no kibbutz de Kfar Aza, uma das comunidades mais atingidas pelo ataque do Hamas.

Doron Steinbrecher é enfermeira veterinária, tem agora 30 anos e estava em casa quando o ataque do Hamas na fronteira com Israel começou inesperadamente. Poucas horas após o início do ataque, telefonou aos pais. Admitiu estar assustada: os atiradores tinham chegado ao seu prédio e seria uma questão de tempo até a encontrarem. Logo a seguir, enviou também uma mensagem de voz aos amigos: "Eles chegaram, apanharam-me".

Emily Damari, apenas dois anos mais nova, passou por uma experiência semelhante. A mulher, com dupla nacionalidade israelita e britânica, foi levada de casa no dia 7 de Outubro. Cresceu em Londres e é adepta da equipa de futebol do Tottenham Hotspur. Segundo a mãe, foi baleada na mão, ferida por estilhaços na perna, vendada, colocada na parte de trás do seu próprio carro e levada para Gaza.

Outros 30 reféns israelitas devem ser libertados ao longo do cessar-fogo que entrou em vigor este domingo às 11h15 locais, menos duas horas em Lisboa. Outras quatro pessoas devem ser libertadas dentro de uma semana, à medida que as forças israelitas se retiram da Faixa de Gaza e permitem aos palestinianos deslocados que regressem a casa. Um desses reféns tem nacionalidade portuguesa e outros dois têm ligações a Portugal.