Presidente da RD Congo pede sanções internacionais contra o Ruanda

O Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi, apelou à comunidade internacional e ao corpo diplomático acreditado na capital do seu país, Kinshasa, para que imponham sanções ao Ruanda pelo seu apoio ao grupo rebelde Movimento 23 de Março (M23) causador do recrudescimento da violência no leste do país.

“A RDC nunca se submeterá às pressões de actores externos que procuram impor condições contrárias aos nossos interesses e à nossa soberania. Nunca deixaremos de reafirmar a nossa posição; o diálogo com um grupo terrorista como o M23 é uma linha vermelha que nunca ultrapassaremos”, disse o chefe de Estado, de acordo com a Radio Okapi, financiada pelas Nações Unidas.

O chefe de Estado congolês implorou à comunidade internacional que tome medidas concretas para pôr fim às hostilidades no leste da RDC. Sublinhando o apoio do Ruanda ao M23, confirmado num relatório da ONU publicado em Dezembro de 2024, Tshisekedi fala numa grave violação da soberania da RDC.

O relatório fornece “provas sólidas” da presença de milhares de soldados ruandeses em território congolês e do seu envolvimento na exploração ilegal dos recursos naturais do país.

O Presidente congolês rejeitou qualquer diálogo com o M23, considerando que esse gesto seria “uma legitimação dos seus actos ilegais”. “Qualquer tentativa de normalizar ou legitimar este criminoso é um insulto à memória das vítimas e uma afronta aos princípios fundamentais do direito internacional”, acrescentou.

Estas declarações surgem depois de o M23 ter anunciado a tomada do controlo da cidade de Masisi (ou Masisi-centre), capital do território com o mesmo nome na província de Norte-Kivu, no leste do país, pouco depois de o exército ter recapturado a cidade, no meio dos combates registados na zona nos últimos dias.

Os últimos combates eclodiram apesar de uma frágil trégua entre as partes mediada em Agosto por Angola, no meio de acusações cruzadas entre o exército e o M23 por violações do pacto e de duras críticas de Kinshasa a Kigali pelo seu apoio ao grupo armado e mesmo pelo destacamento de militares no seu território.

O M23 é um grupo rebelde composto maioritariamente por tutsis congoleses que lançou uma nova ofensiva no final de 2022, após o conflito de 2012 e 2013, que resultou num acordo de paz. Por seu lado, o Ruanda acusa a RDC de reprimir os tutsis congoleses com o apoio de grupos armados como a Frente Democrática de Libertação do Ruanda (grupo que esteve por trás do genocídio de 1994 no Ruanda) e outras milícias locais.

A situação provocou uma crise diplomática entre a RDC e o Ruanda por causa do apoio de Kigali ao grupo, fazendo temer um conflito em grande escala.

Em Dezembro, a cimeira presidencial prevista para assinar o acordo de paz em Luanda, acabou por não se concretizar, exactamente porque o Governo congolês se recusa a reconhecer o M23 como um actor nas negociações. O ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, Teté António, afirmou na ocasião que o acordo de paz para o Leste da RDC está 99% negociado, mas o 1% que falta, exactamente a questão do grupo rebelde, tornou-se um problema bicudo aparentemente irresolúvel.

Minerais estratégicos

Muitos dos mais importantes minerais necessários para as energias renováveis são provenientes de África. Cobre, cobalto e lítio são elementos imprescindíveis para o fabrico de baterias. E é na RDC, sobretudo no Leste do país, que estão as maiores reservas destes minerais.

A RDC sempre acusou o Ruanda de estar por trás do conflito no Leste do seu país, pois o Governo de Paul Kagame aproveita a instabilidade e a presença do M23 para aceder às minas congolesas, a ponto de o país ter assinado um acordo com a União Europeia sobre minerais estratégicos apesar de não ter reservas desses minérios.

Em Março, sete organizações não-governamentais acusaram Bruxelas de estar “a compensar um país que desestabiliza a região e exporta minerais que não são seus”.

“No momento em que, após múltiplas denúncias, no mundo se tomava consciência deste conflito reacendido há dois anos, no momento em que o povo congolês mal tinha ainda engolido a notícia dos 20 milhões de euros atribuídos pela UE ao regime ruandês no final de 2022 para apoiar as suas forças em Moçambique, a notícia deste acordo atingiu-os como um relâmpago”, lia-se no comunicado da rede de ONG Insieme per la Pace in Congo (IPC).