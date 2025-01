Ministro das Finanças ameaça fazer cair Governo de Netanyahu se Israel não ocupar Gaza

Bezalel Smotrich diz que seguirá o mesmo caminho de Ben-Gvir e deixará Netanyahu sem apoio suficiente no Parlamento de Israel. Sem Ben-Gvir, executivo ficou com maioria de apenas dois deputados.

O ministro das Finanças de Israel, o extremista religioso Bezalel Smotrich, ameaçou este domingo juntar-se ao já demissionário ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e abandonar o Governo de coligação de Benjamin Netanyahu se o Exército israelita não ocupar a Faixa de Gaza.

O enclave palestiniano está sob um cessar-fogo desde a manhã deste domingo para facilitar a troca de reféns israelitas detidos pelas milícias palestinianas por prisioneiros palestinianos, que começa esta tarde, mas é apenas a primeira fase de um acordo frágil que prevê, na melhor das hipóteses, uma retirada israelita da zona.

Smotrich considera este cenário intolerável, como afirmou numa entrevista à rádio do exército israelita, onde apelou à “ocupação de Gaza e à criação de um governo militar provisório, porque não há outra forma de derrotar o Hamas”.

“Derrubarei o Governo, a menos que volte a combater para governar Gaza”, acrescentou, antes de acusar o seu inimigo declarado, o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, o general Herzi Halevi, de ter “uma estratégia fraca”, antes de pedir novamente a sua demissão.

“Se eu fosse o primeiro-ministro, diria ao chefe do Estado-Maior: 'Esta é a minha política e, se não a executares, estás fora'”, afirmou na entrevista, divulgada pelo Times of Israel.

Smotrich é o líder do Partido Nacional Religioso - Sionismo Religioso, uma coligação ultraconservadora com sete deputados no Knesset, o Parlamento israelita.

Até esta manhã, o partido Likud de Netanyahu (32 lugares) era o maior parceiro numa coligação de 68 deputados composta por seis outros partidos, mas a saída de Ben-Gvir e da sua formação, o Poder Judeu já o reduziu em seis lugares e poderá ver-se sem maioria no Parlamento se Smotrich cumprir a sua promessa – embora Ben-Gvir tenha dito que não irá fazer cair o Governo no Parlamento.

“A partir deste momento o Partido Otzma Yehudit [Poder Judeu] deixa de ser membro da coligação governamental”, disse o agora ex-ministro da Segurança após apresentar a sua demissão e a dos outros dois ministros do seu partido.