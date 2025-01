Houthis reivindicam ataque contra navios de guerra dos EUA no mar Vermelho

Os rebeldes houthi reivindicaram este domingo a responsabilidade por uma série de ataques com mísseis e drones contra o porta-aviões dos Estados Unidos USS Harry S. Truman e vários navios norte-americanos no mar Vermelho, mas os Estados Unidos ainda não comentaram os relatos.

“A Força UAV, a Força de Mísseis e as Forças Navais das Forças Armadas do Iémen, com a ajuda de Alá Todo-Poderoso, levaram a cabo uma operação militar conjunta visando o porta-aviões norte-americano USS Harry S. Truman e vários dos seus navios de guerra no norte do mar Vermelho, utilizando vários drones e mísseis de cruzeiro”, disse o porta-voz das operações militares dos insurgentes iemenitas, Yahya Sari.

Sari acrescentou que o ataque, o oitavo contra o porta-aviões desde a sua chegada ao mar Vermelho, “atingiu com êxito os seus objectivos” e obrigou o porta-aviões americano “a abandonar o teatro de operações”.

As forças armadas iemenitas avisaram também as “forças inimigas” presentes na região que “qualquer agressão” contra o país ou as suas tropas durante o cessar-fogo de Gaza terá “consequências” e uma resposta “sem tecto nem linhas vermelhas”.

As forças norte-americanas realizaram ataques aéreos na madrugada deste domingo na zona de Al-Azraqeen, no norte de Sanaa, a capital do Iémen, na sequência dos alegados ataques dos houthi. A televisão Al-Masirah, dirigida pelo grupo, informou que quatro ataques aéreos atingiram a área perto da capital iemenita, tendo os residentes locais confirmado que as explosões se fizeram ouvir em toda a cidade.

Os rebeldes, que controlam a capital e outras zonas do norte e do oeste do Iémen desde 2015, começaram a atacar com drones e mísseis o território de Israel e os navios ligados ao país nas águas do mar Vermelho e do Golfo de Áden, em resposta à ofensiva militar na Faixa de Gaza, desencadeada após o ataque do Hamas contra Israel a 7 de Outubro de 2023.

Os ataques dos houthi levaram Israel a bombardear o Iémen várias vezes, enquanto os EUA e o Reino Unido também realizaram ataques aéreos contra o país, argumentando com a necessidade de garantir a segurança da navegação na zona. Os rebeldes prometeram manter as suas operações até que Israel termine a sua ofensiva contra Gaza.