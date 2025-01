O guia da tomada de posse de Trump, em versão indoor e para bilionários

Maratona cerimonial começa já este domingo com um comício-festa em Washington. Na segunda-feira, Trump toma posse dentro do Capitólio e protagoniza parada em arena desportiva devido ao frio.

Donald Trump regressa à Casa Branca esta segunda-feira, dia da cerimónia oficial de tomada de posse, mas as celebrações dos republicanos já decorrem desde sábado. O Presidente eleito organizou um primeiro evento no seu clube de golfe em Sterling, no estado da Virgínia na mesma noite em que J.D. Vance, o próximo vice-presidente dos EUA, foi anfitrião de um jantar com os futuros membros da segunda Administração Trump.

Eis o restante plano de festas:

Domingo, 19 de Janeiro

Nesta véspera da tomada de posse, Donald Trump inicia o dia a depositar uma coroa de flores junto ao Túmulo do Soldado Desconhecido no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, homenageando os militares norte-americanos que morreram em combate e não foram identificados.

O tom solene do primeiro acto contrasta com a atmosfera festiva, pelas 16h locais (21h em Portugal continental), de um comício-festa que Trump protagonizará na arena desportiva Capital One, já em Washington DC. Esperam-se actuações dos Village People, Kid Rock e Billy Ray Cyrus.

O dia acaba com um jantar à luz das velas entre Donald Trump, Melania e os maiores financiadores da sua campanha eleitoral. Quem doou pelo menos um milhão de dólares ou angariou pelo menos dois milhões para a organização da tomada de de posse também terá direito a participar no evento.

Segunda-feira, 20 de Janeiro

É na segunda-feira que decorre a segunda tomada de posse de Donald Trump. Este ano, e pela terceira vez na história, a cerimónia coincide com o feriado de Martin Luther King Jr., assinalado na terceira segunda-feira de Janeiro.

O dia de Donald Trump começará com uma missa matinal na Igreja de St. John, a um quarteirão da Casa Branca, onde se dirigirá de seguida para tomar chá com Joe e Jill Biden, que cumprirão a tradição de mostrar (ou relembrar) os cantos à casa ao Presidente eleito. Melania Trump, que volta a ser primeira-dama, recusou o convite.

Segue-se a cerimónia de tomada de posse propriamente dita, que arranca a partir das 9h30 locais (14h30 em Portugal continental) com uma sucessão de momentos musicais e actos solenes. Devido ao frio intenso que se regista em Washington DC (esperam-se temperaturas entre os -4ºC e os -10ºC na segunda-feira), Trump não tomará posse nas escadarias do Capitólio, mas sim no interior do edifício.

São convidados de honra, entre outros, os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Será também notada a presença dos três homens mais ricos do mundo - Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg - e de outros líderes do sector tecnológico como Sundar Pichai (Alphabet/Google) e Sam Altman (OpenAI). A cerimónia poderá contar com a presença de alguns líderes internacionais, sobretudo conotados com a direita e a extrema-direita, incluindo o Presidente argentino Javier Milei e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.

Depois de ouvir Carrie Underwood interpretar America the Beautiful, Trump presta juramento e é empossado a partir das 12h00 locais (17h00 em Portugal continental), proferindo depois um aguardado discurso de arranque de mandato. Há um mês, Trump dizia à NBC News que o teor do seu primeiro discurso seria de unidade.

O tenor Cristopher Macchio conclui a cerimónia com a interpretação do hino nacional dos Estados Unidos. De seguida, há uma despedida formal de Joe Biden e de Kamala Harris, no momento em que abandonarem o Capitólio.

Ainda no Capitólio, e num salão presidencial anexo ao Senado, Donald Trump, agora já como chefe de Estado, cumpre uma cerimónia em que assinará vários decretos na presença de membros do Congresso. Segue-se um almoço entre Trump, o vice-presidente J.D. Vance, senadores, congressistas e convidados de honra. No final, o Presidente passa as tropas em revista à saída do Capitólio.

O frio impedirá também a realização da habitual parada pela Avenida da Pensilvânia, em que um Presidente caminha ou é transportado de carro até à Casa Branca, acenando à multidão e acompanhado de bandas das Forças Armadas. Este ano, e noutra ruptura com a tradição ditada pelas condições atmosféricas, a parada será realizada no interior da arena desportiva Capital One.

Depois da parada em versão indoor, Trump ruma finalmente à Casa Branca, onde deverá assinar mais decretos e prestar algumas declarações a partir da Sala Oval.

Por fim, o casal presidencial terá frente três eventos de gala: um dedicado às Forças Armadas, outro para os apoiantes do republicano e o último como um acto de agradecimento aos financiadores da campanha eleitoral e da maratona cerimonial de segunda-feira, onde são esperados bilionários e representantes das maiores empresas norte-americanas. No total, foram doados mais de 170 milhões de dólares (cerca de 166 milhões de euros) para os eventos de tomada de posse. Trump deverá falar nas três galas.